Sheila Mello se emociona e chora com atitude da afilhada: 'Especial'

No aniversário de sua afilhada, Sheila Mello se emociona e chora ao ser surpreendida com atitude da menina; veja o que aconteceu

A dançarina Sheila Mello compartilhou um momento emocionante em sua rede social. Nesta quinta-feira, 15, a loira postou fotos chorando ao lado de sua afilhada e revelou o motivo de ter derramado lágrimas no momento com a menina.

Madrinha de Giovana Melo, a artista foi surpreendida pela jovem, que também é dançarina e será cirurgiã-dentista, durante a festinha que ela fez para celebrar mais um ano de vida. Pegando a loira de surpresa, a garota escolheu Sheila para receber o primeiro pedaço.

"Um carrossel de puro amor! Só quem já ganhou o primeiro pedaço de bolo, sabe o que é ser especial! Gigi, você é um presente sorridente que a vida me deu! Te amo demais aFILHAda. Quem aí já ganhou o primeiro pedaço do bolo? Me conta o que sentiu!", falou a mãe de Brenda Scherer sobre a experiência de ter sido escolhida.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, quem fez aniverário foi Sheila Mello, completando 46 anos. Em sua rede social, ela recentemente impressionou mais uma vez ao mostrar como sua única filha, Brenda Scherer, está cada dia mais parecida com ela.

Diagnóstico de Sheila Mello

Sheila Mello usou as redes sociais para contar que precisou ir para o hospital após apresentar um quadro de tosse e falta de ar. Por meio dos Stories do Instagram, a dançarina postou uma foto em que aparece no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo. Depois, ela gravou um vídeo para revelar que foi diagnosticada com pneumonia.

"Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia?", contou. Em seguida, Sheila deixou um alerta aos seguidores. "O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca que está persistindo, corra", disse a artista, na ocasião.

A dançarina também falou sobre o tratamento que o médico prescreveu "Dois antibióticos, mas como é muito no comecinho, não tem nada grave", acrescentou.