Sérgio Mallandro revela recado que recebeu de Chico Xavier

Astro dos anos 1980 e 1990, Sérgio Mallandro impressiona ao revelar um recado que ouviu de Chico Xavier no passado: ‘Ele disse’

O humorista Sérgio Mallandro surpreendeu ao contar um recado que ouviu de Chico Xavier (1910-2002) no passado. Em entrevista no programa Lady Night, do Multishow, ele relembrou quando encontrou com o médium e recebeu uma profecia.

“Ele disse para mim: ‘Serginho, você tem uma missão na vida, que é levar alegria para as pessoas’. Eu procuro, todos os dias cumprir a minha missão. Mas, para você levar alegria todos os dias, você tem que ter muito amor dentro de você, para que você tenha satisfação e veja o sorriso das pessoas”, afirmou ele.

Então, ele completou: “Acho que, tudo que a gente faz aqui, a gente vai pagar aqui. O lavrador só sente o aroma do que ele colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Pare para pensar nisso”.

Sérgio Mallandro com o filho

Há algum tempo, Sergio Tadeu, filho de Sérgio Mallandro, publicou nas redes sociais um momento raro ao lado no pai. Em sua conta no Instagram, o rapaz compartilhou uma foto em que surge sem camisa ao lado do humorista.

"Com a correria da vida, momentos como esse são raros! Curtindo um dia de sol com ele", escreveu na legenda da publicação. No clique, pai e filho fizeram pose e exibiram os músculos.

Sérgio Mallandro, de 68 anos, é pai de Sergio Tadeu, de 39, fruto do casamento com Mary Mallandro, e de Stephanie, de 30 anos, e Edgard, de 26, do relacionamento com Maria Carolina da Costa Alvarez.

Mary fez questão de deixar um comentário na publicação. "Que lindezas", escreveu ela. Atualmente, Sérgio Mallandro namora com Danielly Borges.