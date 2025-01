Eliezer faz relato importante sobre religião: 'Me senti culpado'

Eliezer respondeu algumas perguntas de seus seguidores nas redes sociais e deu um relato importante sobre a sua vida com a religião

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Após o caçula fica internado em estado grave, Eliezer e Viih decidiram se dedicar mais à religião, como forma de agradecer pela recuperação do pequeno. Nesta quarta-feira, 29, o famoso respondeu algumas perguntas dos seguidores no Instagram e deu um relato importante.

"Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu dividi só com meu terapeuta, nem a Viih sabe disso. Semana passada, eu cometi uma calúnia. Falei de uma pessoa que eu não gosto, peguei uma verdade, aumentei essa verdade e virou uma calúnia porque era uma mentira. Fui a mais do que a verdade, dei uma incrementada. Coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu já tinha feito isso outras vezes, nunca tinha me sentido mal por isso porque a pessoa de quem eu falei já tinha me feito alguma coisa e eu me achei no direito de fazer igual. Só que pela primeira vez, eu me senti culpado. Na hora que eu falei me bateu uma culpa, me senti estranho, constrangido e queria desmentir. Só que eu fiquei com vergonha de desmentir porque eu já tinha falado", começou ele.

Em seguida, Eliezer afirmou que essa mudança tem a ver com a religião. "Me senti culpado pelo que eu fiz, pela calúnia que eu cometi. Eu acho que essa culpa veio desse lugar de estar sobre a graça de Deus, sobre a presença de Deus. Eu quero estar sobre a graça de Deus e eu sei que calúnia não é de Deus. Isso está me movimentando aos poucos. Coisas que eu não sentia antes, estou sentindo agora. Eu nunca me arrependi de ter cometido uma calúnia contra alguém que eu não gosto. Dessa vez, eu já me senti no lugar de 'poxa vida, não vou fazer mais porque sei que isso não está na graça de Deus'. Eu acho que tive essa sensação de culpa, de arrependimento porque eu quero buscar a graça de Deus", concluiu.

Comemoração

O ex-BBB Eliezer completou 35 anos de vida na quinta-feira, 23, e a data não passou em branco em sua casa. Nos stories de seu Instagram, o influenciador digital compartilhou que ganhou uma festa surpresa para celebrar a data e mostrou detalhes do momento.

"Cheguei em casa e tinha essa surpresa", escreveu ele ao mostrar o momento em que sua esposa, a influenciadora Viih Tube, acende a vela do bolo. Em seguida, todos começam a cantar parabéns.

