Scheila Carvalho celebra 51 anos com trajetória de bancária a sucesso nacional

Scheila Carvalho celebra 51 anos; relembra os principais acontecimentos na carreira da artista ao longo dos últimos anos

Nesta terça-feira, 24, Scheila Carvalho celebra 51 anos e coleciona uma carreira repleta de grandes conquistas, mas antes do sucesso nacional nos palcos, a artista já chegou a trabalhar como bancária. Relembre algumas curiosidades e momentos marcantes da trajetória da dançarina, atriz e apresentadora.

Nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, Scheila Carvalho ganhou notoriedade do grande público em 1997, quando decidiu participar do concurso A Nova Morena do Tchan, mas antes desse período, a artista trabalhou como bancária e já declarou que era ótima na profissão.

"Era fã [do 'É o Tchan'] antes, e tinha altas festinhas no banco, eu era a melhor caixa e aí fui caixa da gerência, era boa de número, eram altas digitações. Na época, tinha que digitar, era rapidinha e sem olhar", disse Scheila em entrevista ao programa Altas Horas.

Concorrendo com quase 2000 participantes, que a dançarina chegou a final do concurso A Nova Morena do Tchan, no programa Domingão do Faustão. Venceu a competição, deixando-a nacionalmente famosa. Desde então, a vida de Scheila Carvalho mudou radicalmente.

Após sua saída do grupo, passou a fazer alguns trabalhos como modelo, aparecendo na capa de inúmeras revistas. Durante sua trajetória profissional, Scheila começou também a apostar em sua carreira de atriz e fez participações em alguns programas de humor. Fez parte do elenco do A Praça é Nossa, no SBT, por quase três anos.

Em 2013, entrou para o reality A Fazenda, da Record. Foi eliminada na sexata roça contra Bárbara Evans (33), que se tornou a grande campeã dessa edição. No ano seguinte, anunciou seu novo projeto, Sheilas Sob as Luzes.

Sempre muito talentosa, Scheila Carvalho também mostrou todo seu potencial como apresentadora. Na TV aberta, ficou responsável pelo comando do programa Bom D+, da afiliada da Record na Bahia, onde permaneceu até 2013.

Atualmente, Scheila é um fenômeno nas redes sociais e conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela compartilha sobre casamento, autocuidado, saúde e, principalmente, sua rotina de exercícios físicos, onde segue, até os dias de hoje, inspirando muitas pessoas com seu talento e carisma.

