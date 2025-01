Sarah Aline se pronuncia sobre fim do relacionamento: 'Sinais de abuso'

A ex-BBB Sarah Aline resolveu se pronunciar sobre o fim do relacionamento com Rhudson Victor e fez um longo relato contando sua versão

Nesta sexta-feira, 17, veio à tona o fim do relacionamento de Sarah Aline e Rhudson Victor. O rapaz acusou a ex-BBB de traição e ela fez questão de se pronunciar.

Em sua conta no Instagram, a famosa fez um longo relato contando a sua versão dos fatos. "É fundamental reconhecer os sinais de abuso e romper este ciclo o quanto antes. O meu relacionamento durou apenas três meses. O que marca ainda mais o fato de que, em três meses, uma relação não tinha que caminhar para esse desfecho. Por isso, sinto que eu preciso falar sobre tudo que aconteceu e esclarecer essas questões. No último sábado (11), eu estava no meu terreiro, na minha casa de candomblé, em uma função. Lá não tem sinal. Era um momento de iniciação do ano e foram dois dias que eu fiquei lá, sem sinal e sem contato. O Rhudson estava na minha casa, como sempre esteve. Ele ficava muito tempo na minha casa porque tinha diversas dificuldades financeiras. E, no meu relacionamento, eu nunca tive problema em dividir meu espaço ou meu amor com a pessoa que estou me relacionando", começou ela.

Em seguida, Sarah contou que o ex leu as suas conversas. "Enquanto estava lá sozinho, ele abriu meu computador sem o meu consentimento, leu minhas mensagens no WhatsApp e no Instagram, e me mandou mensagens enquanto eu estava sem sinal. Ao sair da roça, já na madrugada de domingo (12), vi as mensagens pedindo para eu ir para casa. Quando cheguei, ele já estava lá embaixo esperando e falou: 'A gente precisa conversar, vamos subir'. Quando subimos, ele pediu meu celular. Eu perguntei por quê. Ele insistiu: 'Se você não tem nada a esconder, me dá o seu celular.' Eu mostrei e ele tomou da minha mão, desbloqueou e foi direto em uma conversa do Instagram com um amigo meu. Então ele disse: 'Eu li todas as suas mensagens enquanto você estava lá. Peguei seu computador porque queria ver um vídeo.' Isso era mentira, porque ele podia ver no celular ou no computador dele, que estavam na minha casa. Ele leu minhas conversas com um amigo, alguém que nunca gostou. Quando começamos a ficar, o Rhudson perguntou se eu e esse amigo tínhamos alguma coisa, porque ele não queria estar envolvido em um triângulo amoroso, e eu falei que não, que nós éramos realmente amigos. Ele ficou meio conflituoso dentro de si, mas agradeceu pela minha sinceridade e seguimos a vida. No dia do nosso término, ele abriu o chat com esse mesmo amigo e viu a última mensagem que eu tinha mandado no Instagram, que era uma resposta de um Story sobre um grupo de comentaristas do BBB que ele estava participando no WhatsApp, com a legenda: 'Feliz ano novo, gente'. Todos os meus amigos estavam no grupo e eu mandei: 'Me bota' e ele me adicionou lá. Quando uma pessoa responde o Story de outra no Instagram, ele expira e fica só a mensagem isolada. O Rhudson olhou as mensagens pela perspectiva dele e interpretou de uma forma completamente errada, levando para uma conotação sexual, o que é extremamente contraditório. Para o meu amigo, o print aparecia completo, mostrando que era apenas uma fala sobre o grupo de Big Brother", concluiu.

Término

A ex-BBBSarah Aline e o comedianteRhudson Victor não estão mais juntos. Nesta sexta-feira, 17, o ator relevou o término do relacionamento em entrevista ao portal GShow e explicou o motivo da decisão. Os dois assumiram o namoro publicamente em outubro de 2024.

Segundo ele, a separação ocorreu devido a uma suposta traição por parte da psicóloga. "Sarah não cumpriu o combinado da relação e acabou me traindo. O máximo que eu falarei", afirmou ele.

Ao portal, Sarah também confirmou o fim da relação por meio de sua assessoria de imprensa, mas negou traição. "A assessoria de imprensa de Sarah Aline confirma o término do namoro dela com Rhudson Victor. A influenciadora digital e psicóloga afirma que não houve traição e que não irá se manifestar sobre o assunto neste momento", diz comunicado.

Nas redes sociais, o ator ainda compartilhou um desabafo, mas não citou o nome da ex-namorada. "Apagaria tranquilamente os últimos três meses da minha vida. Tempo jogado fora", confessou.

