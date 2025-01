Rhudson Victor anuncia fim do namoro com Sarah Aline e expõe motivo

A ex-BBB Sarah Aline e o comediante Rhudson Victor não estão mais juntos. Nesta sexta-feira, 17, o ator relevou o motivo do término do relacionamento

A ex-BBBSarah Aline e o comedianteRhudson Victornão estão mais juntos. Nesta sexta-feira, 17, o ator relevou o término do relacionamento em entrevista ao portal GShow e explicou o motido da decisão. Os dois assumiram o namoro publicamente em outubro de 2024.

Segundo ele, a separação ocorreu devido a uma suposta traição por parte da psicóloga. "Sarah não cumpriu o combinado da relação e acabou me traindo. O máximo que eu falarei", afirmou ele.

Ao portal, Sarah também confirmou o fim da relação por meio de sua assessoria de imprensa, mas negou traição. "A assessoria de imprensa de Sarah Aline confirma o término do namoro dela com Rhudson Victor. A influenciadora digital e psicóloga afirma que não houve traição e que não irá se manifestar sobre o assunto neste momento", diz comunicado.

Nas redes sociais, o ator ainda compartilhou um desabafo, mas não citou o nome da ex-namorada. "Apagaria tranquilamente os últimos 3 meses da minha vida. Tempo jogado fora", confessou.

Apagaria tranquilamente os últimos 3 meses da minha vida. Tempo jogado fora. — RV 🤙🏾 (@orhudsonvictor) January 17, 2025

Como os dois assumiram o namoro?

Em outubro, a ex-BBB Sarah Aline usou a sua conta no X, antigo Twitter, para assumir o namoro com o comediante Rhudson Victor. Na rede social, a psicóloga compartilhou três fotos. Uma selfie ao lado do amado, duas taças de vinho, e uma imagem em que eles aparecem trocando carinhos dentro de um elevador. "Silêncio que eu estou amando", escreveu ela na legenda da publicação.

SILÊNCIO QUE EU TO AMANDO pic.twitter.com/EDn7X7uaX5 — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) October 14, 2024

Emoção

Sarah Aline, ex-participante do BBB 23, viveu um dos momentos mais especiais de sua vida ao visitar os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Realizando um sonho de infância, a influenciadora digital e psicóloga teve a oportunidade de conhecer a princesa Tiana, de A Princesa e o Sapo, a primeira princesa preta da companhia. À CARAS Digital, ela falou sobre a emoção e o significado por trás desse momento. Veja o que ela disse!