Sandra Corveloni retrata maternidade nas telas e declara: 'Me identifico bastante'

Sandra Corveloni (59) é mais um dos grandes nomes que integram o elenco do filme Madame Durocher, que teve a pré-estreia na última segunda-feira, 04. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com a atriz, ela adiantou o enredo de sua personagem e abriu o coração ao falar sobre maternidade na ficção: "Me identifico bastante".

Baseado em fatos reais, o filme Madame Durocher conta a história de uma francesa que, apesar das tragédias pessoais, luta contra o preconceito para se tornar a primeira mulher parteira reconhecida como membro da Academia Nacional de Medicina. O longa está com estreia marcada nos cinemas para quinta-feira, 07.

O filme é protagonizado por Sandra Corveloni, no papel de Madame Durocher, a atriz adianta o que o público pode esperar desse novo projeto em sua carreira e reforça importância da temática feminina no audiovisual brasileiro.

"Uma história muito forte, emocionante, feminina, de luta e conquistas das mulheres. Sabe quando você assiste alguma coisa e você fica orgulhoso pela história que aquela pessoa construiu? Eu me senti assim quando li o roteiro, quando estava fazendo o filme", declara.

"Acho que o filme traz coisas muito importantes sobre amizade entre as mulheres, coragem, superação, vitórias, determinação e paixão por aquilo que faz, ela era muito apaixonada pela medicina e pela obstetrícia. É super importante a história dessa mulher", complementa.

'ME IDENTIFICO BASTANTE'

O filme retrata sobre maternidade, feminilidade e união entre mulheres, por conta dessa temática, a atriz revela como foi representar uma relação entre mãe e filho na ficção. Sobretudo, com uma figura tão a frente do seu tempo, como a Madame Durocher.

"Eu tenho um filho de 22 anos, na história da Madame, ela tem um filho mais o menos na idade do meu, não vou dar spoiler, mas não é uma situação muito fácil [essa relação entre os personagens], mas eles são muito próximos, isso eu acho muito legal. Eles conversam, são parceiros, não tem uma relação distante, eles têm uma relação muito próxima. E eu acho que essa é uma forma de ser mãe muito importante", confessa.

Fora da ficção, Sandra Corveloni é mãe de Orlando (22), fruto do seu relacionamento com o professor de italiano, Maurizio de Simone. A atriz abre sua intimidade e confessa sobre sua relação com a maternidade.

"Eu tento ficar bem próxima do meu filho e falar com ele sobre várias questões, tentando enfrentar os tabus e eu acho que a Marie Durocher fez isso também com o filho. Ela não era uma mãe digamos como as convencionais. Ela se vestia de uma forma que, talvez, ele até se envergonhasse um pouco, quando menino, mas depois acho que ele entendeu. Eu me identifico bastante", finaliza a atriz.

