Isabel Fillardis se declara como 'mãe possível' e revela sobre maternidade: 'Leoa'

Na última segunda-feira, 04, aconteceu a pré-estreia do filme Madame Durocher. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com a atriz Isabel Fillardis (51), que compartilhou as expectativas com esse novo projeto na carreira e abriu o coração ao falar de sua experiência com a maternidade: "Sou uma mãe possível".

No longa Madame Durocher, com estreia marcada para a quinta-feira, 07, nos cinemas, Isabel Fillardis é responsável por dar vida à Clara, uma mulher que sempre compreendeu o valor da liberdade. A atriz adianta que sua personagem é uma ama de leite e menciona que a narrativa da história aborda as questões envolvendo as mulheres que eram exploradas para executar essa função durante os períodos do Brasil Colonial.

"Esse é um dos maiores desafios para mim nesse filme, porque Clara é uma menina escravizada, ela era ama de leite. Se as pessoas não sabem o que era ser uma ama de leite, elas vão ter a real noção do que é agora, e é bem doloroso. Talvez esse tenha sido o maior desafio para mim", declara a atriz em entrevista à CARAS Brasil.

Sem dar muitos spoilers sobre o filme, Isabel Fillardis descreve um pouco mais sobre sua personagem e afirma quais serão os sentimentos que esse novo projeto deve provocar nos telespectadores: "Surpresa, emoção, alegria, dor, acho que todas essas emoções estão ali dentro".

No dia 25, a atriz também lançará o livro Muito prazer, Isabel: Cristina & Fillardis, onde ela descreve sua experiência como mãe atípica. Isabel Fillardis tem três filhos neurodiversos, Analuz (23) que tem transtorno de ansiedade; Jamal (20) que vive com Síndrome de West; e Kalel (10) que tem autismo.

Ao ser questionada sobre maternidade e como é ser mãe atípica, a atriz reforça sua paixão pelos filhos e declara: "[A Isabel como mãe] é uma leoa, uma mãe incrível e possível, eu sou uma mãe possível!", finaliza a atriz.

