Sandra Annenberg revela curiosidade sobre as unhas: 'Desde a pandemia'

A jornalista Sandra Annenberg postou uma foto da sua mão e aproveitou para dividir uma curiosidade com os seus seguidores

A jornalista Sandra Annenbergsurpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16, ao revelar uma curiosidade envolvendo suas unhas das mãos.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa 'Globo Repórter' postou uma foto mostrando que suas unhas estavam pintadas e confessou que desde a pandemia da covid-19 estava sem passar esmalte nelas.

"Sabe há quanto tempo eu não pintava as unhas?! Desde a pandemia! Hoje deu vontade… Mas sei não…", escreveu Sandra Annenberg na legenda da publicação, mostrando que estava em dúvida sobre permanecer com elas esmaltadas.

Nos comentários, os internautas reagiram sobre revelação de apresentadora. "Sempre é bom fazer o que temos vontade, pintar ou não!", disse uma seguidora. "Eu te entendo, raramente uso esmalte e percebi que quando uso fico com as mãos coçando", contou outra. "Se eu tivesse paciência, trocaria de cor todos os dias!", confessou uma fã. "Acho lindo unhas pintadas. Mas cada um tem seu gosto", falou mais uma.

Confira:

