Saiba quem é o rapaz apontado como affair de Maya Massafera

O suposto novo affair da influenciadora digital Maya Massafera já procurou uma namorada em um quadro de namoro em um programa do SBT

Na última sexta-feira, 23, Maya Massafera deixou os seguidores curiosos ao compartilhar um momento íntimo ao lado de uma rapaz. Nos Stories do Instagram, ela mostrou um homem por trás dela, beijando seu pescoço, enquanto deixava a mostra apenas a testa e os cabelos loiros.

Apesar da influenciadora ter feito mistério sobre a identidade do novo affair, o portal Leo Dias revelou a ficha completa do jovem. Segundo a publicação, ele se chama Kauã Penna, tem 20 anos e nasceu em São Paulo, no bairro da Penha, Zona Leste da capital.

Além disso, Kauã já apareceu na televisão em busca de uma namorada. Ele participou do quadro Rola ou Enrola, sucesso do extinto programa Eliana, no SBT.

Kauã Penna, suposto affair de Maya Massafera - Reprodução/Instagram

Por que Maya Massafera é tão famosa? Influenciadora acumula milhões de seguidores

O nome de Maya Massafera voltou a se tornar assunto após a apresentadora aparecer com um affair misterioso. Dona de 5,5 milhões de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora segue conquistando fãs e ganhando cada vez mais fama.

Pode-se atribuir a fama de Maya Massafera ao fato de que a influenciadora consegue despertar a curiosidade do público com momentos simples de seu dia a dia. Um exemplo aconteceu em julho deste ano, quando precisou ficar dias sem falar após passar por uma cirurgia de feminilização da voz.

À época, a apresentadora se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e viralizou com os vídeos em que aparecia sem dizer uma única palavra —apenas mandando beijos e fazendo corações com a mão. Antes, a influenciadora passou meses fora do radar da mídia e das redes sociais. Durante o período, ela passava por sua transição de gênero, anunciada em maio deste ano, quando ela compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram revelando seu novo nome no RG. Saiba mais!