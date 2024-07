Saiba quem é Luisa Giampaoli, atleta brasileira que morreu aos 29 anos

A corredora gaúcha Luisa Giampaoli, que morreu aos 29 anos, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, era recordista e "top 10" na Corrida de São Silvestre

A corredora Luisa Giampaoli morreu na tarde desta sexta-feira (26), aos 29 anos. A atleta estava internada na cidade de Pelotas havia uma semana e teve a perda confirmada pelo Hospital São Francisco de Paula. Nas redes sociais da atleta, o marido dela contou que a jovem estava com problemas de memória e fortes dores de cabeça, testando positivo para leptospirose ao ser examinada. Conheça a história de Luisa a seguir.

Luisa de Souza Giampaoli, conhecida somente como Luisa Giampaoli, era gaúcha, nascida em Pelotas, e se destacou em maratonas de atletismo, em especial como parte da Seleção Brasileira durante o campeonato de atletistmo Íbero-Americano, realizada em Cuiabá, no Mato Grosso.

Em 2023, a corredora se tornou recordista após ganhar a Meia Maratona Internacional de Florianópolis e ficou entre o top 10 de corredoras brasileiras na Corrida de São Silvestre, ficando no 17º lugar da classificação geral.

Nas redes socias, Luisa costumava compartilhar com quase 40 mil seguidores a rotina de treino, as competições das quais participava e alguns cliques com a família. A corredora era casada Eduardo Schmit, com quem também dividia a mesma paixão pelo atletismo e uma página dedicada à prática.

Luisa Giampaoli e Eduardo Schmit (Foto: Reprodução/Instagram)

O velório de Lusa será realizado na Câmara Mortuária São Francisco de Paula, em Pelotas, nesta sexta feira às 20h até as 9h50 do sábado. Já o sepultamento será feito às 10h.

Seguidores lamentam morte de Luisa

Na publicação informativa sobre a perda da atleta, seguidores dela apoiaram a família e lamentaram a morte precoce dela:

"Tristeza! Que Deus conforte o coração dos familiares, em especial do marido", escreveu uma admiradora da corredora. "Deus os conforte com sabedoria neste plano. Paz e amor na eternidade para a grande mulher que foi Luisa", comentou o outro. "Meus mais sinceros sentimentos. Minha amiga de infância. Muitas lembranças guardadas com carinho para sempre. Que Deus te recebe em paz Luísa. Quem te conhecia sabia do teu coração e da pessoa maravilhosa que tu era.