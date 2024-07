Morre a atleta Luisa Giampaoli, aos 29 anos de idade

A atleta Luisa Giampaoli morreu aos 29 anos. A notícia foi dada por Eduardo Schmit, que publicou um vídeo em que apareceu aos prantos

A atleta Luisa Giampaoli morreu nesta sexta-feira, 26, com apenas 29 anos de idade. A notícia foi dada por Eduardo Schmit, marido dela, nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Eduardo compartilhou um vídeo em que aparece aos prantos com a triste notícia. "Pessoal, quero dizer que a minha mulher acabou de falecer. Dói demais. Muito! Eu não aguento", disse ele.

A corredora estava internada no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela deu entrada na unidade no começo de junho relatando fortes dores de cabeça e perda de memória.

No vídeo, Eduardo comentou sobre negligência médica, já que Luisa chegou a ser mandada de volta para a casa, mesmo com os sintomas. "Quero justiça. O Brasil todo sabe que negligenciaram com ela, não fizeram o que tinha que ser feito. Cansei de falar. É um absurdo. Os médicos falaram que ela não tinha nada. Ela era uma menina linda. Isso não pode ficar impune. É uma vergonha a saúde de Pelotas", afirmou.

Na última edição da corrida São Silvestre, Luisa terminou em 17º lugar e ficou entre as 10 melhores brasileiras que disputaram a prova. O velório será realizado na Câmara Mortuária São Francisco de Paula 1, às 20h. Já o sepultamento está marcado para o sábado, 27, às 10h no Cemitério São Francisco de Paula, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Giampaoli (@luisagiampaoli)

Apelo

Na quarta-feira, 24, Eduardo Schmit, marido de Luisa Giampaoli, usou as redes sociais para abrir o coração e revelar detalhes sobre o estado de saúde da atleta. Por meio do perfil de Luisa no Instagram, Eduardo publicou um vídeo para compartilhar mais detalhes e pedir ajuda de neurologistas. Ele explicou que a atleta, uma corredora de alto rendimento, foi internada após sentir fortes dores de cabeça e perder a memória. Inicialmente, foram realizados exames para investigar suspeitas de dengue e leptospirose.

No entanto, os testes deram negativos e posteriormente foi constatada uma pneumonia. Embora Luisa tenha recebido alta após o tratamento, ela precisou retornar ao hospital devido as fortes dores de cabeça, que persistiram o tempo inteiro. Eduardo revelou que, até agora, ela não recebeu um diagnóstico preciso e encontra-se em estado grave.

"A Luísa está nos aparelhos. Pelas mãos dos homens, não tem mais volta, só por Deus, mesmo. Ela está esperando o momento dela, mas ela não veio a óbito, não foi decretado óbito", disse ele, na ocasião.

"Não quero ficar só com um diagnóstico, quero unir forças. Peço aqui, se alguém conhece algum neuro que possa dar uma força para a gente, a Luísa não merece isso. De repente, dá para fazer alguma coisa, gostaria de ter opiniões de mais profissionais", pediu.