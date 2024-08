Saiba como fica a agenda de shows de Mariah Carey no Brasil após morte de mãe e irmã

Prestes a se apresentar no Brasil, Mariah Carey dividiu com fãs que sofreu uma grande perda pessoal, da mãe e da irmã, no mesmo dia

Mariah Carey comunicou os fãs, através do TMZ, que sofreu uma grande perda pessoal recentemente. Sem entrar em detalhes sobre a causa, a cantora contou que a mãe, Patricia, e a irmã, Alisson, morreram no mesmo dia. A fatalidade ocorreu dias antes da artista chegar ao Brasil para se apresentar no Rock In Rio e dar continuidade à turnê mundial. Saiba a seguir como a cantora seguirá a agenda durante o luto.

Ao Metrópole, a produção de Mariah no Brasil contou que as apresentação do show, que corresponde a turnê mundial, está confirmada até o momento, sem qualquer alteração. No dia 20 de setembro, Mariah irá passar por São Paulo com a , com uma apresentação no Allian Parque e, depois, se apresentará de forma inédita no Rock In Rio, no dia 22 de setembro.

Mariah Carey revela luto

A notícia sobre a morte de Patrícia e Alisson chocou fãs da cantora, na última segunda-feira (27), quando o TMZ revelou uma conversa com Mariah sobre o assunto. Mesmo após tornar o assunto público, a cantora não entrou em detalhes sobre o que poderia ter causado a morte das duas familiares.

Em 2002, a artista já havia perdido o pai, Alfred Roy Carey. Além de Alisson, a artista ainda tem mais um irmão, Morgan Carey, de 64 anos.

"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta, minha irmã perdeu sua vida no mesmo dia", disse ela ao portal.

Na última publicação do Instagram da artista, fãs prestaram apoio a ela: "Sinto muito pela sua perda, Mariah. Mando por aqui minhas orações e muito amor", escreveu uma admiradora. "Você não merecia isso. Todo o meu amor e paz. Que Deus abençoe o seu coração", disse o outro. "Sinto muito pela perda, Mariah. Que as almas delas possam descansar em paz. Rezo por você. Por favor, fique bem", comentou um usuário da rede social.