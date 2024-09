Sabrina Sato recorda momento curioso no início do namoro com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato relembrou um momento inusitado que aconteceu no início do seu relacionamento com Nicolas Prattes. Veja!

Ao que tudo indica, o relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes segue firme e forte. Durante o programa Sobre Nós Dois, do GNT, a apresentadora relembrou um momento inusitado do início do namoro.

"A terceira vez que eu fui ficar com Nicolas, ele teve que ficar três horas me ajudando a tirar, unha, cilios, maquiagem. Fui me desmontando", disse ela, aos risos.

Sheron Menezzes, que estava presente junto com seu marido Saulo Bernard, brincou sobre a situação. "Ah Sabrina, com 12 anos se eu for fazer isso, ele já dormiu", disse ela.

O vídeo foi compartilhado no Instagram de Sabrina Sato e arrancou risos dos internautas. "Sabrina fantasiando, Sheron colocando a realidade para jogo", escreveu uma internauta.

Deu ciúmes?

Na última segunda-feira, 9, Nicolas Prattes fez sua estreia como o personagem Rudá na nova novela das nove, Mania de Você, da Globo. No primeiro capítulo, o ator protagonizou uma cena quente e deu um beijão de língua em Luma, interpretada pela atriz Agatha Moreira. Fora do folhetim, Sabrina Sato opinou sobre a cena ousada do noivo.

Durante o primeiro episódio da trama, Rudá e Luma mostraram uma química intensa, prometendo ser um dos casais queridinhos, que devem passar por muitas reviravoltas. Para ilustrar o romance, os atores foram além do beijo técnico, e o uso de língua ficou evidente na cena. Claro que sequência gerou alvoroço e movimentou muitos comentários nas redes sociais.

Nos comentários do GShow, Sabrina ganhou um alerta dos espectadores sobre as cenas do noivo: “Sabrina Sato, cuidado viu? Perigo total! Como você aguenta ver essas cenas? Eu não aguentava nunca”, um seguidor brincou. “Aguenta coração”, disse mais um. "Por isso nunca vou querer namorar um ator, olha o beijo técnico deles", opinou outro.

Até que a própria Sabrina decidiu se manifestar nos comentários: “Genteeeeeeee”, a apresentadora disparou. “Está demais, novelão”, ela opinou sobre a trama do noivo e mostrou que está despreocupada com os comentários.