A apresentadora Sabrina Sato exibe proposta de look e fãs reforçam que a famosa é um "ícone" e que tem "os melhores looks" ao reagirem à peça

A apresentadora Sabrina Sato atualizou o seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 13, com novos cliques para exibir o look do dia para os seus seguidores na rede. Mesmo com o calorão, a famosa optou por um vestido de mangas longas e recortes estratégicos no tecido da peça .

Nos registros publicados pela artista, ela posou com a peça e, inclusive, brincou sobre a temperatura para usar a roupa: "Contrariando todas as previsões do tempo, hoje eu sai assim! Quando eu quero muito usar uma roupa, não tem calor ou frio que impeça", escreveu na legenda da publicação.

Fãs exaltam visual de Sabrina Sato

Inclusive, Sabrina Sato mostrou mais uma vez por que é referência em moda para os seus admiradores. Isso porque muitos deles não pouparam elogios ao visual da famosa. Na seção de comentários, várias mensagens exaltam a apresentadora: "Ícone"; "Ela tem sempre os melhores looks" e "Maravilhosa", foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Notável por suas escolhas arrojadas e inovadoras, Sabrina segue inspirando muitos a ousarem e expressarem sua individualidade por meio da moda. O look, que ressalta o lado fashionista de Sabrina, reforça, mais uma vez, a sua posição como um dos grandes ícones de moda no Brasil.

Confira, abaixo, os registros:

Sabrina Sato envia mensagem de pesar e apoio a Lexa

O anúncio da morte da pequena Sofia, primeira filha de Lexa, de 29 anos, com o ator Ricardo Vianna, de três dias após o seu nascimento, comoveu o país nesta segunda-feira, 10. Entre as mensagens de fãs e celebridades, está a apresentadora Sabrina Sato, de 44, que em novembro do ano passado perdeu o bebê que esperava com o ator Nicolas Prattes, de 27.

“Eu sinto tanto, tanto. Sinto profundamente a dor de vocês dois. Meu coração está com vocês neste momento tão difícil. A Sofia foi e sempre será imensamente amada. Rezo e escrevo com uma tristeza gigante, pois imagino a imensidão do luto que estão vivendo. Queria poder estar aí para dar um abraço apertado e lembrar que vocês não estão sozinhos. Contem comigo para o que precisarem. Que Deus conforte o coração de vocês”, escreveu Sabrina. Confira!

