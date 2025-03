Ao chegar em casa, a influencer Maya Massafera notou a ausência do item e tentou refazer os passos, mas não conseguiu encontrar a peça

A influencer Maya Massafera decidiu fazer um desabafo ao compartilhar uma noite de diversão ao lado das amigas na balada Mahau Bar, em São Paulo . Isso porque a famosa revelou que perdeu um anel de luxo que usava no dedo mindinho, avaliado em R$ 180 mil . Ao chegar em casa, notou a ausência do item e, inclusive, refez seus passos para poder encontrá-lo, mas não conseguiu.

"Quando eu estava no elevador, indo para o restaurante jantar, eu ainda estava com ele. Na boate, já não estava mais na minha mão, então caiu no restaurante ou no caminho", refletiu por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

A influencer também levantou a hipótese de que o anel tenha caído ao tirar a jaqueta na balada, já que ele estava um pouco largo: "Depois do restaurante eu passei em casa e peguei uma jaqueta, na boate eu tirei a jaqueta. Deve ter saído na hora que eu tirei a jaqueta, porque ele ficou um pouquinho largo. Que ódio".

A joia perdida é um "anel panthère" da grife Cartier , confeccionado em ouro amarelo 18 quilates e adornado com granadas tsavorita e ônix.

Maya Massafera perde anel avaliado em R$ 180 mil na balada - Foto: Reprodução/Instagram

Maya Massafera reage a comentários sobre seu corpo

Recentemente, Maya Massafera usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo a respeito das críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo. Em um vídeo, ela falou sobre sua perda de peso e ressaltou que o corpo dos outros nem deveria ser assunto.

"Estou cansada de ser saco de pancadas. Desde antes de eu aparecer na minha transição, quando descobriram contra a minha vontade (...) desde aquela época eu tô sendo saco de pancadas todo dia. O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu gosto de ser magra. Porém eu também sou magra e estou em fase de transição ainda porque eu preciso perder alguns músculos que eu tenho e isso não deveria ser pauta", iniciou. Confira!

