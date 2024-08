Sabrina Sato e Nicolas Prattes posam em clima romântico durante aula de surfe

Se aventurando no surfe, Sabrina Sato e Nicolas Prattes posaram em clima de romance durante dia em clube famoso em São Paulo; confira

Sabrina Sato e Nicolas Prattes aproveitaram a tarde desta quarta-feira, 28, para curtir um passeio um pouco mais radical. O casal escolheu um clube famoso em São Paulo para realizar uma aula de surfe. O local é conhecido por ter a primeira piscina dedicada ao esporte e já recebeu atletas e medalhistas olímpicos como Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Ítalo Ferreira.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora publicou uma foto romântica com o namorado, além de vídeos do ator surfando nas ondas artificiais da piscina do clube.

E Nicolas Prattes também não deixou de compartilhar registros! Além de uma foto só com Sabrina, ele postou uma imagem na companhia dos amigos, que também se aventuraram no surfe .

Confira como foi o dia do casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Sabrina Sato arranca suspiros com nova sessão de fotos

No úlimo dia 19, Sabrina Sato deixou os seguidores admirados com novas fotos compartilhadas nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa publicou cliques usando um vestido all black e transparente, que deixou sua lingerie à mostra.

Além de exibir um corpo em forma, Sabrina esteve ao lado de Marcelo Adnet, Sasha, João Lucas, Mumuzinho e Thais Fernandes nas fotos. Estes são os casais que estarão no novo episódio de Sobre nós Dois, do GNT.

"Quem vai ser seu par pra assistir o novo episódio do #SobreNósDois dessa terça às 22:45 no @gnt e @globoplay? Hein?? Marca aqui que eu vou lá dar stalkeada!!! Os meus tão aqui nesse carrossel, arrasaram muito no palco e nas revelações quentíssimas. @sashameneghel @joao.lucas @mumuzinho @tha_fernands e, claro, meu parceiro @marceloadnet0!!", escreveu ela na legenda da publicação. Confira o registro!