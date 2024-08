Sabrina Sato arranca suspiros com nova sessão de fotos

Em nova atualização nas redes sociais, Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar fotos com look ousado; confira

Nesta segunda-feira, 19, Sabrina Sato deixou os seguidores admirados com novas fotos compartilhadas nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa publicou cliques usando um vestido all black e transparente, que deixou sua lingerie à mostra.

Além de exibir um corpo em forma, Sabrina esteve ao lado de Marcelo Adnet, Sasha, João Lucas, Mumuzinho e Thais Fernandes nas fotos. Estes são os casais que estarão no novo episódio de Sobre nós Dois, do GNT.

"Quem vai ser seu par pra assistir o novo episódio do #SobreNósDois dessa terça às 22:45 no @gnt e @globoplay? Hein?? Marca aqui que eu vou lá dar stalkeada!!! Os meus tão aqui nesse carrossel, arrasaram muito no palco e nas revelações quentíssimas. @sashameneghel @joao.lucas @mumuzinho @tha_fernands e, claro, meu parceiro @marceloadnet0!!", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Maravilhosa", disse uma internauta. "Cada look seu é um arraso", elogiou outra; "Eu amo tudo o que você faz, que saudade", declarou mais uma.

Sabrina Sato abre o jogo sobre noivado com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes assumiram o namoro em fevereiro deste ano e, desde então, são só amor. Em recente clique dos dois juntos, um detalhe chamou a atenção: um anel no dedo de compromisso da famosa, que logo levantou suspeitas de um possível noivado.

Em entrevista ao portal Gshow, Sabrina negou o noivado, mas confirmou que a joia foi um presente do namorado. “Ai, eu fico com vergonha, fico sem jeito de falar. Mas, sim, o anel foi o Nicolas que me deu de presente". E ela se declarou para o amado. "Eu estou feliz, estou amando... (risos). Quando você ama a pessoa e a pessoa te ama, quando é recíproco, é natural, e ele vai evoluindo", disse.