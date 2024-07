Sabrina Sato desembarca com Zoe e esbanja simpatia em aeroporto

Sabrina Sato desembarcou em São Paulo com a família após alguns dias em Paris. De chinelo e com as cores do Brasil, a apresentadora esbanjou simpatia

Na manhã deste domingo, 28, Sabrina Sato desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após um dias em Paris, na França, para curtir os Jogos Olímpicos.

A apresentadora escolheu um look bem confortável e simples. Sabrina estava usando uma camiseta azul do Brasil, calça amarela e uma jaqueta branca. Para completar, a famosa apostou em chinelos, boné e óculos escuros.

Sabrina Sato esbanjou simpatia e fez questão de sorrir para os fotógrafos que estavam presentes no local. A estrela estava acompanhada pela filha Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle, e pela mãe Dona Kika.

Álbum de fotos em Paris

Sabrina Sato curtiu uma viagem para Paris, na França, acompanhada pelos pais e pela filha Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora tem compartilhado diversos momentos em suas redes sociais.

No sábado, 27, a famosa mostrou que nem a chuva a impediu de andar pelas belíssimas ruas da Cidade Luz. Em sua conta no Instagram, Sabrina compartilhou diversas fotos em que aparece com um vestido preto bem curtinho. Lenço na cabeça e óculos escuros deixaram a produção ainda mais chique.

Além disso, em outras imagens, a estrela surge ao lado da filha pelas ruas da cidade com o auxílio de um guarda-chuva para se proteger do mau tempo. Zoe posou sorridente ao lado da mamãe famosa.

"Paris", escreveu Sabrina Sato na legenda, ao lado de um emoji de coração. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Maravilhosas", escreveu uma internauta. "Close atrás de close", comentou outra.

Para participar de um evento na cidade, a apresentadora escolheu um modelo nada discreto, inspirado em um pavão, com plumas brilhantes e extravagantes nas cores verde, azul e amarelo. Para complementar a produção e adicionar ainda mais originalidade, Sabrina escolheu uma bolsa de miçangas nas cores da bandeira e um chinelo azul, um clássico brasileiro. Ela finalizou o look com um penteado preso com os fios bem alinhados, uma maquiagem leve e brilhante, óculos prateados e muitas joias cintilantes.