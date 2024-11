Rose Miriam lamenta 5 anos da morte de Gugu: 'Estarei com ele em breve'

Ao completar mais um ano da morte de Gugu, Rose Miriam faz desabafo em texto e faz revelações sobre como ele era com a família

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, completou-se mais um ano da morte de Gugu Liberato. Há cinco anos sem o apresentador em sua família, Rose Miriam lamentou a falta que ele faz para seus três filhos, João Augusto Liberato, Marina Liberato e Sofia Liberato.

Relembrando fotos do comunicador com ela e os herdeiros, a médica compartilhou sua fé sobre acreditar que o pai de seus filhos esteja no céu. Rose Miriam ainda enalteceu como Gugu era como pessoa e como exercia seu papel na família. Além disso, ela ainda mostrou empatia para a mãe dele, dona Maria do Céu.

"Hoje, dia 20 de novembro de 2024, completam 5 anos que Gugu voltou para a casa de Deus. Hoje, é lá a sua moradia eterna, ao lado daquele quem criou os céus e a terra, e bem ao lado do nosso amado e cuidadoso e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo; e mais! Está também rodeado de anjos! Quer situação de vida melhor do que essa?! Não há, não é mesmo?! É difícil viver aqui na terra sem o Gugu! Eu e nossos três filhos sofremos a dor e a angústia da saudade… Pois Gugu, a quem eu o chamava de anjo, não era homem que economizava sorrisos; seus sorrisos e suas risadas eram largas e brotavam do coração", escreveu.

"Gugu esbanjava bondade e compaixão pelo próximo, algo difícil de se ver hoje em dia em um mundo tão competitivo, não é mesmo?! Foi difícil me ver sozinha com três adolescentes sem o pai para me auxiliar. O Gugu era o cabeça da casa. Éramos muito unidos; e, amor, afinidade e conexão nunca nos faltaram! Gugu era aqui na terra homem de fácil comunicação com Deus, a ligação entre eles era linda de se ver, pois Gugu tinha Deus, não só como o Pai Celestial que é onisciente, onipresente e onipotente, mas acima de tudo, um Fiel Amigo com quem conversava abertamente o tempo todo! Dou Glórias à Deus por saber que hoje Gugu está debaixo do Amor e cuidados de Deus de forma pessoal, literalmente falando. Graça e Paz à todos que estão lendo essa mensagem", falou.

Por fim, ela falou sobre a mãe de Gugu: "E gostaria de deixar claro que oro à Deus incessantemente para que dê conforto e paz para o coração da vovó Maria; pois,não há dor nessa vida mais lancinante que é perder um filho! Ela está nas minhas orações! Mas ela é uma mulher de fibra, uma mulher de Deus , cheia de fé , e isso nos conforta! Eu não sei se teria a mesma força que ela tem! Mas ela está sob a proteção do Pai, que envia anjos para estarem ao redor dela! GUGU VIVE! Estarei com ele em breve, porque os dias se seguem rapidamente. Amém".

Ainda nos últimos dias, Rose Miriam fez uma festinha de aniversário para seu primogênito, João Augusto Liberato, e mostrou como está a relação deles após cinco anos da morte de Gugu Liberato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Rose Miriam sai em defesa do filho

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta devido à disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.

Leia também:Rose Miriam resgata foto antiga com Gugu e os filhos: 'Síndrome do ninho vazio'