Romulo Arantes Neto ganha declaração de Mari Saad: 'Amo ser sua esposa'

Esposa de Romulo Arantes Neto, a empresária Mari Saad publicou uma homenagem especial em agradecimento ao apoio do ator

O ator Romulo Arantes Neto foi surpreendido pela esposa, Mariana Saad, com uma bela declaração de amor. Na noite de quarta-feira, 9, a influenciadora digital e empresária usou as redes sociais para agradecer o apoio do artista em seu trabalho.

Nas últimas semanas, o casal seguiu para o Atacama, no Chile, para fotografar a campanha da nova marca de beleza de Mari Saad. Por meio de seu Instagram oficial, a influenciadora publicou duas fotos românticas ao lado de Romulo e destacou a grande admiração que sente pelo companheiro.

"Tão mais forte e intenso quando se tem apoio dos dois lados, né?! O pessoal e o profissional: dois pilares tão importantes… e o trabalho que tem um tom de voz tão agudo na minha vida. Mas não era uma campanha, era a @mascavo do meu coração. Você esteve comigo às 4h00, às 5h, às 6h, ao meio dia… até as 22h, observando, sentado ou em movimento… dirigindo, apoiando, produzindo, sugerindo ou refazendo. Mas ali comigo, na nossa aliança", iniciou ela.

"Até fotografando eu te observava… Nessas horas que os votos todos se renovam dentro de mim, reforçam a parceria de verdade e em um momento de fragilidade, como esse, me relembra o que realmente importa. O que não tá tão divertido, ganha cor e o trabalho flui lindamente. Você foi fundamental, me dando mais brilho, mais amor e todo suporte necessário", continuou Mariana Saad.

Por fim, a empresária reforçou o quanto é apaixonada por Romulo Arantes Neto. "Que a gente se fortaleça cada vez mais nessa união, em momentos desafiadores como esse e todos os últimos meses que eu tenho passado por tanta coisa e você me empoderando de alguma forma. Mini-carta aberta, gato! Expondo nossa intimidade kkkk mas, o trabalho é público, e eu precisei de muita gente para fazer lindo. Amei escrever! Eu amo ser sua esposa. Amo a gente profundamente", concluiu.

Juntos há pouco mais de dois anos, Romulo Arantes Neto e Mariana Saad oficializaram a união em março deste ano e subiram ao altar em uma cerimônia luxuosa e intimista. O evento foi realizado em um resort no litoral da Bahia, em Itacaré.

