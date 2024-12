Rodrigo Faro mostra nova conquista de Vera Viel: 'Nada é impossível'

Após quase dois meses de cirurgia de retirada de tumor, Rodrigo Faro mostra evolução de Vera Viel e se impressiona com recuperação da amada

O apresentador Rodrigo Faro comemorou mais uma evolução de sua esposa, a modeloVera Viel. Nesta segunda-feira, 09, o comunicador, que anunciou sua saída Record TV nos últimos dias, postou um vídeo da mulher fazendo fisioretapia e exibiu a nova conquista dela.

Após quase dois meses da cirurgia de retirada do tumor raro e maligno da coxa esquerda, o famoso mostrou que a mãe de suas três filhas está correndo. Contente com a vitória de sua eleita, Faro celebrou o momento em sua rede social com um vídeo dela se exercitando na academia da mansão deles.

"Vera hoje começou a correr… Pra Deus nada é impossível! Estarei sempre ao seu lado te apoiando e te dando todo suporte pra sua recuperação total! Você é uma fortaleza", escreveu o apresentador todo orgulhoso.

Ainda nos últimos dias, Vera Viel revelou como está a cicatriz da cirurgia em meio às sessões de radioterapia. Para quem não sabe, a esposa do comunicador notou o tumor após iniciar aulas de muay thai e Rodrigo Faro insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna. Recentemente, ela desabafou sobre ter perdido o pai para o câncer e a mãe ter vencido a doença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro saiu da Record TV?

Na última quinta-feira, 05, Rodrigo Faro anuciou em sua rede social que não renovará o contrato com a Record TV. "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", disse ele e agradeceu a todos com quem trabalhou, mas não revelou por enquanto para onde vai.