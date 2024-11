Ricardo Vianna reage após críticas a Lexa com enteada em chá revelação

O ator Ricardo Vianna se manifestou após comentários de que Lexa não tratou bem a enteada no momento em que descobriu o sexo da criança que espera

O ator Ricardo Vianna usou as redes sociais para fazer um breve desabafo sobre os ataques que sua companheira, a cantora Lexa, recebeu após o chá revelação de sua filha. No Instagram, o artista se manifestou em defesa da amada, que foi criticada pela forma como agiu com a enteada, Cecília, de 9 anos.

Em um cenário especial, Ricardo, Lexa e Cecília ficaram abraçados e deram um grito quando viram a fumaça rosa. Em seguida, a cantora despencou no chão e levou a menina junto. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais, mas dividiu opiniões. Isso porque os internautas focaram na reação de Lexa com a enteada e apontaram que ela excluiu a menina.

E Ricardo deixou claro que não gostou dos comentários. "Eu sou uma pessoa um pouco desligada aqui da internet e acho que não é à toa... tem muita gente maldosa escrevendo. O problema disso é que afeta pessoas... Gente, a Lexa tá grávida e isso é muito feio. [Estou aqui] Unicamente para proteger a minha mulher e a minha filha", iniciou.

"Todo mundo que convive com a gente vê que é nítido o amor que uma sente pela outra. A primeira coisa que minha mãe veio falar comigo quando conheceu a Lexa foi perguntar há quanto tempo ela conhecia a Ciça. Elas são apaixonadas uma pela outra. A Ciça estava onde tinha que estar. Julgar uma reação natural é muito feio, ainda mais no momento mais lindo das nossas vidas. A Ciça estava onde devia estar porque ela é apaixonada pela Lexa", continuou.

Repensem

"Primeira filha dela [Lexa], o dia mais importante na vida dela até hoje. Julgar já é uma coisa feia. Julgar o momento mais puro, mais íntimo, que torna-se público porque ela tem muitos seguidores... receber isso em troca é muito feio. As pessoas que fazem esse mal, repensem", finalizou.

