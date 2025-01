Rhudson Victor expõe detalhes do fim do namoro com Sarah Aline: 'Não esperava'

O comediante Rhudson Victor voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com a ex-BBB Sarah Aline e compartilhou um desabafo

O comediante Rhudson Victor voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com a ex-BBB Sarah Aline. Nesta sexta-feira, 24, o artista usou as redes sociais para compartilhar um relato sobre o que aconteceu em seu namoro, disse ter se sentido traído e se defendeu das acusações que surgiram após a separação.

"Quando eu comecei a minha relação com a minha ex, percebi uma pessoa na vida dela, decidi perguntar o grau de importância dessa pessoa, a minha ex diz que eu não precisava me preocupar, porém pergunto o grau de relação mais uma vez, já que tinha percebido uma aproximação física dessa pessoa com a minha ex. Ela relata que os dois já tinham ficado e a aproximação física não era recíproca, diz também que eu não precisava me preocupar, afinal não era nada recíproco e não faria sentido perder o que tinha comigo por conta dessa pessoa", iniciou o influenciador.

Em seguida, ele detalhou um episódio em que ele usou o notebook de Sarah e, assim, teve acesso a mensagens dela com essa pessoa. "Vi mensagens sim que não me bateram bem, e que eu não esperava com o confidente dela. Mensagens sobre mim, expondo a minha vida pessoal, distorcendo e/ou omitindo fatos da nossa relação negativamente. Fora uma relação de amizade claramente maliciosa. O que pra mim, já era uma traição, tendo em vista todo o espaço de escuta que eu já tinha dado para ela", continuou.

Segundo ele, após ler as mensagens, optou por pegar suas coisas e ir embora. Ele també falou sobre as acusações de que estaria se aproveitando finaceiramente da ex. "É mentira. Quando comecei a me relacionar com ela, eu já morava em São Paulo em um apartamento onde divido com dois amigos", pontuou o influenciador. "Fiz transferências para ajudar nas despesas da casa dela, mercado, feira, etc", disse ele sobre cumprir suas responsabilidades.

Ele também falou sobre as acusações de agressividade. "Tudo isso poderia ter sido evitado se eu não me expusesse tanto, se eu tivesse guardado para mim, mas admito que subestimei a internet, as pessoas e até minha própria relevância. Foram uma série de traições. Eu me traí ao não me dar o valor necessário dentro de uma relação, me traí ao não conhecer os meus limites, me traí ao não fazer o que geralmente faço: ir embora", refletiu.

Os dois assumiram o namoro publicamente em outubro de 2024. Já o término foi anunciado no último dia 16. Após o comediante falar sobre o assunto, a ex-BBB também se pronunciou com um longo texto sobre o relacionamento.

Leia também: Ex-BBB Sarah Aline se emociona em encontro com princesa preta na Disney

Veja o desabafo completo: