Retiro dos Artistas: Saiba o que foi feito com o dinheiro doado por Boni

O ex-diretor de TV Boni doa dinheiro para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, e mostra tudo o que foi feito no local com sua doação generosa

O ex-diretor da TV Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, fez uma doação generosa para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. A instituição acolhe artistas brasileiros em um grande complexo e sempre precisa de ajuda financeira para construir novas casas e reformar as construções já existentes. Por isso, Boni decidiu dar sua contribuição.

Em um vídeo, Boni conto que doou todo o dinheiro arrecadado com os direitos autorais do seu livro autobiográfico, chamado O Lado B de Boni. Com este dinheiro, a equipe do Retiro conseguiu reformar a área da lavanderia e do refeitório .

Na lavanderia, a equipe comprou novas máquinas de lavar e passar com capacidade industrial. Enquanto isso, o refeitório foi reformado para ter 30 lugares, piso antiderrapante e ar-condicionado.

Boni ficou feliz ao visitar os locais que foram reformados com sua contribuição. "A gente espera que todas as pessoas que tanto nos deram recebam um pouco da nossa gratidão. A obra toda foi feita com os direitos autorais do livro e ainda há muita coisa para fazer”, disse ele.

Veja o resultado da reforma:

Saiba qual é o maior desafio do Retiro dos Artistas

O ator Stepan Nercessian é o presidente do Retiro dos Artistas e surpreendeu ao revelar qual é o maior desafio da instituição hoje em dia. O local é o lar de vários artistas que estão na terceira idade. Porém, o Retiro precisa de apoio financeiro para enfrentar os desafios do dia a dia. Inclusive, o valor da conta de luz no verão é impressionante.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Stepan contou que o desafio do momento é conseguir apoio para instalar um sistema de energia solar. Isso porque eles não querem mais ter que pagar a conta de luz de cerca de R$ 50 mil por mês no verão.

"O maior desafio continua sendo conseguir algum acordo ou apoio para implementarmos a energia solar. A conta é altíssima, temos feito grandes sacrifícios. No verão, a conta quase dobra, chegando a quase R$ 40 mil, R$ 50 mil por mês entre luz e água. Estamos lutando muito por essa implantação. Já temos um projeto, orçamentos e muitas promessas. Eu vejo a promessa, mesmo quando ela não se realiza, como algo um pouco positivo. É sinal de que as pessoas estão com vontade de ajudar. Eu sou pidão, estou sempre pedindo para 20 pessoas a mesma coisa, e, uma hora, vai dar certo", afirmou ele.

