Moradores do Retiro dos Artistas fazem apelo nas redes sociais: 'Juntos'

Moradores do Retiro dos Artistas apareceram nas redes sociais nesta terça-feira, 28, para fazer um apelo aos internautas em prol de doações para a instituição. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, nomes como Íris Bruzzi, Rui Rezende, Claire Digon, Sônia Zagury, entre outros, falaram sobre o assunto.

"Eu já fiz tanta gente sorrir, mas hoje quem sabe trazer alegria para minha vida são vocês", falou Íris na publicação. "Aqui no Retiro dos Artistas recebemos muito mais do que acolhimento. Recebemos carinho e amor", acrescentou Sônia. Já Rezende disse: "Juntos podemos salvar a arte e os artistas do Retiro dos Artistas".

A publicação ainda esclarece como os interessados podem ajudar a instituição. "No Retiro dos Artistas, cada sorriso e cada dia de cuidado são fruto de um propósito maior: oferecer dignidade, acolhimento e amor a quem dedicou sua vida à arte. Aqui, nossos residentes têm refeições diárias, acompanhamento médico, enfermeiros, cuidadores, assistência social, lavanderia e muito mais", iniciaram.

"Mas para que tudo isso continue, precisamos de você. As doações mensais fixas são o coração que mantém o Retiro vivo. Com elas, garantimos que cada um receba o cuidado e o respeito que merece", completaram.

Qual é o maior desafio do Retiro dos Artistas?

Recentemente, o ator Stepan Nercessian, que é o presidente do Retiro dos Artistas, surpreendeu ao revelar qual é o maior desafio da instituição hoje em dia. O local é o lar de vários artistas que estão na terceira idade. Porém, o Retiro precisa de apoio financeiro para enfrentar os desafios do dia a dia. Inclusive, o valor da conta de luz no verão é impressionante.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Stepan contou que o desafio do momento é conseguir apoio para instalar um sistema de energia solar. Isso porque eles não querem mais ter que pagar a conta de luz de cerca de R$ 50 mil por mês no verão. Leia mais!

