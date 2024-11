Repórter Ananda Apple celebra volta ao trabalho após dois meses afastada

A repórter Ananda Apple, da Rede Globo, voltou ao trabalho após realizar uma cirurgia e deu mais detalhes sobre sua recuperação

A repórter Ananda Apple, da Rede Globo, retornou ao trabalho após dois meses afastada. A jornalista comanda o Quadro Verde, em que dá dicas de ecologia e paisagismo.

Em sua conta no Instagram, Ananda compartilhou um vídeo e contou que precisou realizar uma cirurgia. Ela também deu detalhes de sua recuperação.

"Há pouco mais de dois meses saí em licença médica para fazer uma cirurgia nos tendões do ombro e braço esquerdo. De lá para cá, tipoia e fisioterapia para recuperar os movimentos. Fiz fiosioterapia praticamente todos os dias e é um cuidado que tenho que continuar. Os movimentos completos só terei a partir de uns seis meses. Ainda não consigo levantar o braço, nem levá-los para trás. Para algumas coisas, ainda dependo da ajuda das minhas filhas", disse.

Por fim, a repórter celebrou a volta ao trabalho. "O que conquistei, até agora, me permite voltar a trabalhar. A volta ao trabalho var ser boa para mim, a gente distrai da dor e se sente produtiva. Voltar a ser útil, produtiva e poderei fazer as pautas especiais de fim de ano, o Quadro Verde, fazer o que eu gosto... Estou bem feliz por isso".

Fobia

Ananda Apple, repórter da TV Globo, revelou em suas redes sociais que tem um medo extremo que afeta a sua profissão. A jornalista contou que tem fobia de aviões e que sofreu ao ter que cobrir a queda de um cargueiro da Transbrasil em Guarulhos, São Paulo, em 1989.

A confissão aconteceu quando Ananda foi prestar uma homenagem ao produtor Ronaldo Paschoa em seu perfil no Instagram. Ela contou que eles ficaram próximos por causa de uma série de 2019 do Bom Dia São Paulo, que reconstituiu os 30 anos do acidente.

"Este moço que você não vê na TV é um dos amores que a Globo me deu, o Ronaldo, produtor do Quadro Verde me conhece pelo olhar. Resolvemos enormes e pequenas questões em zaps rápidos, a qualquer hora do dia, em qualquer dia. Ele sabe o que acho importante e o que é importante que eu saiba. E vai atrás. Ele me vende idéias ótimas e move mundos para realizar as minhas. E o que ele não consegue, ninguém mais conseguirá", contou a repórter.

Depois, Ananda falou sobre sua fobia. "Esse guri me conquistou na série que produziu, em 2019, sobre os 30 anos da queda do cargueiro da Transbrasil. Eu fiz as reportagens de 1989 e, quando ele me chamou para reconstituir o fato no Bom Dia SP, eu quis fugir de relembrar tudo - por causa da minha fobia de avião. Mas ele se esforçou tanto, insistiu tanto, que eu tive que honrar o enorme trabalho deste jornalista de verdade. De lá para cá, nossa parceria só floresceu. Tudo o que você vê no Quadro Verde, tem a mão deste moço. Te amo", finalizou.

