Repórter da Globo, Ananda Apple surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar sua fobia: "Quis fugir", confessou

Ananda Apple, repórter da TV Globo, revelou em suas redes sociais que tem um medo extremo que afeta a sua profissão. A jornalista contou que tem fobia de aviões e que sofreu ao ter que cobrir a queda de um cargueiro da Transbrasil em Guarulhos, São Paulo, em 1989.

A confissão aconteceu quando Ananda foi prestar uma homenagem ao produtor Ronaldo Paschoa em seu perfil no Instagram. Ela contou que eles ficaram próximos por causa de uma série de 2019 do Bom Dia São Paulo, que reconstituiu os 30 anos do acidente.

"Este moço que você não vê na TV é um dos amores que a Globo me deu, o Ronaldo, produtor do Quadro Verde me conhece pelo olhar. Resolvemos enormes e pequenas questões em zaps rápidos, a qualquer hora do dia, em qualquer dia. Ele sabe o que acho importante e o que é importante que eu saiba. E vai atrás. Ele me "vende" idéias ótimas e move mundos pra realizar as minhas. E o que ele não consegue, ninguém mais conseguirá", contou a repórter.

Depois, Ananda falou sobre sua fobia. "Esse guri me conquistou na série que produziu, em 2019, sobre os 30 anos da queda do cargueiro da Transbrasil. Eu fiz as reportagens de 1989 e, quando ele me chamou para reconstituir o fato no Bom Dia SP, eu quis fugir de relembrar tudo - por causa da minha fobia de avião. Mas ele se esforçou tanto, insistiu tanto, que eu tive que honrar o enorme trabalho deste jornalista de verdade. De lá pra cá, nossa parceria só floresceu. Tudo o que você vê no Quadro Verde, tem a mão deste moço. Te amo", finalizou.

Confira:

Repórter da Globo choca o público ao revelar sua idade na TV

Em 2022, a repórter Ananda Apple, virou assunto nas redes sociais ao falar de sua idade durante uma reportagem do SP1. Na ocasião, ela contou que tinha 61 anos, por isso, já tinha tomado a quarta dose da vacina contra a Covid-19.

Durante a reportagem, ela disse: "Eu tomei agora há pouco tempo, há uma hora, na UBS Jardim Edite, e só tinha eu para tomar a vacina. Ou seja, é justamente esse público da faixa dos 60 aos 64 anos que menos está se vacinando". Logo depois, ela completou sobre a sua faixa etária. "E eu não gosto de falar 'idosa', essa palavra não me cai bem. Eu acho que são as pessoas mais velhas, aquelas que viveram mais tempo", declarou.