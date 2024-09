Renato Rabelo relembra fase de reflexão sobre sucesso: 'Uma bobagem'

Em entrevista ao DESconecta Rio, da TV CARAS, o ator Renato Rabelo relembra hiato entre Barriga de Aluguel e A Viagem, que o fez refletir sobre sucesso

Atualmente no comando do podcast Papagaio Falante, no Youtube, ao lado do humorista e amigo Sergio Mallandro (67), o ator Renato Rabelo (54) tem uma longa história no teatro, na TV e experiência no cinema. Em 1990, fez na Globo a novela Barriga de Aluguel e integrou o elenco de muitos sucessos como A Viagem (1994). Em bate-papo no DESconecta Rio, da TV CARAS, o artista relembra pausa entre as duas tramas, em que ficou completamente no ostracismo. Ele destaca que o período o fez refletir sobre o sucesso: "Uma bobagem".

Rabelo relembra que entre Barriga de Aluguel e A Viagem, ficou dois anos e meio sem trabalho: “Conheci todo o sucesso da coisa popular, porque Barriga de Aluguel foi um grande sucesso, era uma novela das 8, polêmica, a primeira novela da Glória Perez, escrita sozinha (...) Então, fiquei muito popular, as pessoas ficam muito populares. E logo depois, amarguei um ostracismo, de dois anos e meio. Eu tinha 19 anos. Aí, eu entendi. Foi bom. Na hora, a gente não entende. Pô, por que não peguei não sei o que? Mas foi bom".

Foi aí que o ator seguiu firme e forte no teatro. “Fazia teatro quando entrei na Globo. Tinha me formado, inclusive. E aí, fui fazendo teatro. E vi que não ia ser fácil. Tipo: sucesso é uma bobagem. Sucesso, você faz aqui, ali você é já esquecido. Então, na minha segunda novela, eu já estava preparado. E aí, parece que as coisas vieram com mais frequência. Eu comecei a engatar um trabalho no outro. Falei: Olha, quando você relaxa e tal (as coisas acontecem)", diz.

Questionado sobre o que ainda deseja fazer profissionalmente, o artista destaca: “Espero que a vida me surpreenda. Eu sei que é errado, às vezes, isso. Mas graças a Deus, eu tenho tido sorte. Ela tem me surpreendido”.

