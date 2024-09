Renato Rabelo relembra amizade com ex-diretor da Globo: 'Me lançou na TV'

Em entrevista ao programa DESconecta Rio, da TV CARAS, Renato Rabelo relembra início da parceria profissional e amizade com ex-diretor da Globo

Renato Rabelo (54) é uma apaixonado declarado por Nova York, cidade dos Estados Unidos. Já tendo viajado para a metrópole mais de 10 vezes, ele conta que foi seu grande amigo, o ator e diretor Wolf Maya (71), que o apresentou o destino —e ainda o lançou na carreira artística.

"Acabei de voltar de lá. [Estava] comemorando 30 anos de Nova York, a primeira vez que eu fui foi 1994", conta Renato Rabelo , em entrevista ao DESconecta Rio, da TV CARAS. "Wolf [Maya], meu grande amigo, que foi quem me apresentou Nova York. Agora, fiquei hospedado na casa dele. Ele foi quem realmente me lançou na televisão."

O ator atuou em grandes clássicos da TV brasileira como Barriga de Aluguel (Globo, 1990), Mulheres de Areia (Globo, 1993), Chocolate com Pimenta (Globo, 2003), Êta Mundo Bom (Globo, 2016) e, mais recentemente, Gênesis (Record, 2021) e Reis (Record, 2023).

Além das produções na televisão, ele, que já esteve em grandes musicais como Vitor ou Vitória, Somos Irmãs, Rocky Horror Show e Marília Pêra canta Carmen Miranda, diz que o amigo também foi um dos pioneiros a trazer o estilo de espetáculo para o Rio de Janeiro.

"Na época, quem faziam musicais no Rio de Janeiro era Wolf, o Jorge Fernando, Cininha de Paula... então eu caí nessa turma, porque eu já cantava e tive essa sorte. Eles são meio precurssores", afirma o artista, que também gosta de admirar as produções para além do palco, como espectador.

"Eu assisto muitos musicais, tenho todos os playbills [encartes distribuídos nos teatros que contém informações sobre a peça] que eles dão. Tenho mais de 70, de musicais que assisti a vida toda. É uma fonte de inspiração, eu adoro."

Rabelo ainda diz que, em Nova York, costuma assistir às produções e lista isso como uma das coisas que admira na cidade. "Já fui [para Nova York] não sei quantas vezes, talvez mais de 15. É sempre incrível, é uma cidade que sempre te surpreende, nunca é igual. Eles se reinventam toda hora. Tinham milhões de coisas que hoje em dia não tem mais, sempre estou descobrindo lugares novos."

