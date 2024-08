Renata Domínguez encanta ao recriar fotos especiais com a filha: 'Família linda'

A atriz Renata Domínguez abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família recriados ao lado da filha, Giulia

A atriz Renata Domínguez encantou os seguidores na quarta-feira, 21, ao compartilhar em suas redes sociais novos registros fofíssimos. Junto com o marido, Leandro Gléria, a artista recriou fotos divertidas em família, vividos há alguns anos.

Desta vez, no entanto, o momento se tornou ainda mais especial com a presença da pequena Giulia, de 1 aninho, filha do casal. Em seu Instagram oficial, Renata abriu o álbum de imagens do trio aproveitando um dia ensolarado na piscina.

A famosa resgatou fotos antigas ao lado de Leandro antes da chegada da herdeira. Em meio às memórias, Renata Domínguez incluiu registros atuais do casal, no mesmo local, se divertindo com Giulia, que esbanjou fofura ao posar para a câmera.

"O mesmo lugar, indo e vindo na timeline da nossa história num intervalo de 4 anos. Amo a gente", declarou ela na legenda da publicação. Encantados com a recriação do casal, internautas rapidamente lotaram os comentários com diversas mensagens carinhosas à família de Renata.

"Que Deus continue abençoando infinitamente esse lindo amor", escreveu uma admiradora. "Que família linda! Deus os abençoe e os ilumine sempre", disse outra. "Tão lindos", derreteu-se uma terceira.

Vale lembrar que o casal participou do extinto reality show 'Power Couple Brasil 5', da Record, em 2021. Renata Domínguez e Leandro Gléria foram eliminados com 28,73% dos votos em uma disputa contra Li Martins e JP Mantovani, e Mari Matarazzo e Matheus Yurley - vencedores da edição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Domínguez conta detalhes do primeiro aniversário da filha

Em janeiro deste ano, Renata Domínguez (43) comemorou o primeiro aniversário de Giulia, sua filha primogênita. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu detalhes da festa e explicou como planejou o momento especial para a família.

A pequena completou seu primeiro ano em 28 de dezembro de 2023, porém, a festa aconteceu somente no dia 19 de janeiro de 2024. Com uma decoração em tons de lilás e rosa, o momento teve cada detalhe pensado pela atriz. "A festa teve tudo a ver com ela. Era como se os convidados entrassem no maravilhoso jardim encantado da ursinha Giulia", explica Renata Domínguez.

"Tudo o que planejei e imaginei para ser uma noite perfeita, foi transformado em realidade por uma equipe incrível", completa. A decoração foi feita por Fernanda Sanchez, os looks da pequena por Carol Guerra, e a família escolheu o buffet Ra Tim Boom para celebrar o momento; confira o bate-papo completo com a atriz!