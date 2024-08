Regina Volpato se choca com pergunta e rebate: 'Precisa se tratar'

Regina Volpato ficou chocada ao receber uma pergunta sobre incesto nas redes sociais. A apresentadora fez questão de dar uma resposta afiada

Em suas redes sociais, Regina Volpato sempre abre caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores. Porém, na última vez, a apresentadora recebeu uma pergunta bem desagradável.

Um internauta admitiu que sente desejo pela filha de 27 anos. "Sou pai de 48 e vejo minha filha, de 27, como mulher. Desejo. Sumo?", disse ele.

No Instagram, Regina fez questão de responder e mostrou que não tem papas na língua. “Parabéns pela coragem de se entender, de assumir e de querer dar um outro desfecho para essa história, porque desejo é uma coisa que vem, que invade, mas quando é com a filha… Eu acho que tem algo de patológico, me desculpa. Eu acho que você me vê como amiga e eu estou fazendo este papel. Acho que você precisa se tratar, sério mesmo. E, se você acha que tem que sumir para não dar vazão a esse sentimento, suma. Fique longe desta moça, porque ela é mulher, mas ela não é sua mulher nem nunca deve ser, ela é sua filha", disse a famosa.

Retorno ao SBT

No dia 17 de agosto, nos despedimos de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos. No dia 19, Regina Volpato voltou ao comando do programa Chega Mais, exibido pelo SBT.

"Hoje foi um dia desafiador, porque eu não sabia como ia me comportar. Na verdade, eu e todo mundo estamos processando tudo o que está acontecendo. Sábado eu estava muito triste, não atendi ninguém. Muitas pessoas e veículos me procuraram, mas não atendi absolutamente ninguém - nem amigos próximos. Falei com a minha filha, com uma pessoa ou outra", disse ela, em entrevista para a Quem.

A apresentadora também falou que não gostaria de chorar durante o programa. "Ontem eu estava um pouco melhor, mas comecei a me preparar para apresentar o programa hoje. Não queria chorar, não queria alimentar nenhum tipo de tristeza nem de melancolia. Queria apresentar o programa leve, feliz e com o DNA do SBT".

Para concluir, a famosa comentou sobre a responsabilidade que é trabalhar no SBT. "Isso que faz essa emissora ser tão encantadora e falar tão intimamente conosco. É uma emissora alegre, que tem o DNA do desafio. Queria levar essa atmosfera, acho que consegui. Trabalhar lá, ter no nosso Panteão estrelas como o SBT tem, faz com que nós tenhamos muita responsabilidade. Não dá para fazer feio, fazer pouco, fazer pela metade. Muita gente boa, que fez história".