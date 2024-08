Rebeca Andrade e Rosamaria trocam elogios nas redes: 'Gigantes'

Na semifinal do vôlei feminino, Rebeca Andrade acompanhou de perto a colega Rosamaria e trocou elogios com ela sobre o desempenho nas Olimpíadas

Depois de torcer muito junto aos brasileros pela seleção feminina de vôlei na semifinal dos Jogos de Paris, nesta quinta-feira (8), a medalhista olímpica Rebeca Andrade teve um encontro especial com as jogadoras, entre elas, Rosamaria, com quem trocou elogios. Nas redes sociais, as atletas reforçaram a importância de apoiarem o cenário esportivo.

"Rebeca, se tem alguém que nos inspira a não desistir, é você. Obrigada pela torcida", escreveu Rosamaria, após republicar uma foto em que aparecer conversando com a ginasta no fim do jogo, onde a seleção brasileira perdeu para os Estados Unidos.

Em seguida, Rebeca respondeu a mensagem da jogadora de forma fofa: "Que orgulho de ser brasileira e ter um time como o de vocês representando a gente! Vocês são gigantes e foi uma honra ver mais uma vez de pertinho o jogo difícil e admirável que fizeram hoje! Obrigada por brilharem e vamos, porque ainda não acabou", escreveu a medalhista.

Na disputa por um lugar no pódio, o time de Rosamaria irá competir com a Turquia pelo bronze olímpico. As jogadoras da turquia perderam a semifinal para o time da Itália, que disputará o ouro com os Estados Unidos na final.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CazéTV (@cazetv_oficial)

Diferença de altura entre jogadora de vôlei e Rebeca Andrade choca

Na torcida pelo Brasil, Rebeca esteva acompanhada de torcedores conhecidos. A ginasta estava junto de Gabriel Medina, Rayssa Leal e Bruninho, do time masculino de vôlei.

Mais tarde, após a derrota do Brasil, Rebeca e a 'fadinha' do skate tiveram um encontrou breve com Thaisa e abraçaram a atleta. No entanto, o registro foi suficiente para um fato chamar a atenção dos internautas: a diferença de altura entre as atletas.

A jogadora de vôlei de 1,96m de altura, enquanto Rayssa tem 1,60m e Rebeca tem 1,55 m. Nas redes fãs se divertiram com o trio: "Que lindo esse momento de uma mãe com a suas crianças", brincou um usuário do X.