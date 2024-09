Rafaella Justus reage ao ver novas fotos de Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou novas fotos nesta sexta-feira, 27, e Rafaella Justus deixou um elogio à irmã.

A influenciadora e empresária Fabiana Justus está vendo seus fios de cabelo voltarem a crescer após completar mais de 100 dias do transplante de medula e de ter feito quimioterapia para tratar o câncer que descobriu no início do ano. Feliz com a evolução em seu tratamento, ela compartilhou novas fotos de seu visual e a irmã, Rafaella Justus, reagiu.

Em uma publicação no feed do Instagram, Fabiana compartilhou cliques em que aparece na companhia do filho caçula, Luigi. Já nas outras, posa com joias. "Bom dia com meus leões e meu leãozinho!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, Rafaella Justus opinou: "Você é TÃO perfeita, queria ser sua irmã! Hahaha te amo".

Comentário de Rafa Justus (Reprodução/Instagram)

Outros internautas também deixaram elogios para Fabiana. "Você está muito linda! Vejo Deus em você… me emociono de te ver tão bem! Como Deus é bom!", disse uma. "Quanta beleza, e olha que nem tô falando das jóias!", escreveu outra. "Você esta linda de cabelo curto", opinou uma terceira.

Vale lembrar que Fabiana precisou raspar o cabelo em fevereiro deste ano, após receber o diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Desde que realizou o transplante de medula óssea, em março, a influenciadora tem celebrado cada etapa vencida de seu tratamento contra o câncer.

Veja a publicação:

Fabiana Justus revela condições aos convidados de sua festa

Recentemente, Fabiana Justus contou que está planejando uma festa em comemoração ao seu aniversário de 38 anos, além dos 180 dias do transplante de medula bem-sucedido. Ela relatou que o evento foi liberado pelos médicos, mas que precisou impor condições para que os convidados participem da comemoração.

Ela explicou que pediu para que os convidados fiquem em casa, caso apresentem algum sintoma de doença viral, e que evitem abraçá-la. Veja o que ela disse!