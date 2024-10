Rafaella Justus escolhe look estiloso para jantar na casa de Fabiana Justus

Fabiana Justus promoveu um jantar na mansão em que mora para celebrar o aniversário do marido, e Rafaella Justus estava entre as convidadas

Na noite desta sexta-feira, 25, a influenciadora e empresária Fabiana Justus promoveu um jantar na mansão em que mora, em São Paulo, para celebrar o aniversário do marido, Bruno Levi D'Ancona. E a irmã dela, Rafaella Justus, estava entre as convidadas.

Para aproveitar a noite, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus escolheu um look estiloso: um vestido longo e uma sandália. A jovem complementou a produção com alguns acessórios. "Meu look para o jantar de hoje", escreveu ao compartilhar a foto nos stories do Instagram. Veja:

Look de Rafaella Justus (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Fabiana Justus também compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, registros da decoração que fez em sua casa. Ela mostrou fotos e vídeos dos detalhes, que incluíram utensílios em mármore e uma equipe especializada na culinária japonesa.

Para a ocasião, Fabiana apostou em um look verde-militar, composto por top e calça pantalona. "Jantar japonês em casa", escreveu ela em um das publicações. "Look que eu estava louca pra usar", complementou Fabiana em um dos vídeos.

Look de Fabiana Justus (Reprodução/Instagram)

Veja outros detalhes:

Fabiana Justus mostra presente que ganhou de Rafaella Justus: 'Que fofa'

Recentemente, Fabiana Justus mostrou alguns presentes que sua irmã, Rafaella Justus, trouxe para ela após uma viagem que fez aos Estados Unidos. Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo para compartilhar a novidade. "A Rafa foi para Miami e voltou com várias coisas para mim, olha que fofa", diz ela. No vídeo, ela mostra que ganhou álcool gel em spray, produto para cabelo, bala, chicletes sem açúcar e outros itens. "Amei, Rafa, você é demais! Sério!", se derreteu.

