Rafael Infante não esconde ser um pai ciumento: ‘Sou bastante apegadinho’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e humorista Rafael Infante fala sobre carreira, peça que aborda saúde mental de forma cômica e paternidade

O ator e humorista Rafael Infante (39), que voltará para o Rio de Janeiro no dia 6 novembro, com a peça Terapia Infernal, bateu um papo exclusivo com a CARAS Brasil. Além de falar sobre o espetáculo, que aborda a saúde mental de forma cômica, o artista destaca o trabalho como ator e faz um balanço dos 20 anos de carreira. Pai da pequena Lara, de 8 anos, ele ainda entrega ser ciumento com a herdeira. “Sou bastante apegadinho”, confessa.

Ao longo de duas décadas atuando, Infante percebeu muitas mudanças em sua trajetória. “Muda muito, mas ao mesmo tempo, sempre tento manter a minha raiz que é o teatro – onde me formei, mudei meu caráter, onde entrei em contato com os maiores textos e subjetividades da humanidade. Então, muda a plataforma, muda às vezes o que está acontecendo na moda e a gente tem que estar sempre atualizado; mas sempre mantenho essa raiz”, fala.

O artista ficou muito conhecido por todo o País quando passou a integrar o elenco de comediantes do Porta dos Fundos, que se tornou uma referência em entretenimento multiplataforma, atuando em séries, filmes, branded content, entre outras produções. “Recebi muito reconhecimento especificamente com Porta dos Fundos e o humor, e vi também o Porta tentando se modificar junto com o cenário em volta. Acho que o Porta, quando ele aparecia, ele era a frente do tempo, e hoje ele é algo do seu tempo também, dialogando com o público”, comenta.

Mas não é só no humor que Infante se destaca. “Sempre me aventuro por todos os gêneros. Sou um ator formado, então faço drama, comédia, amo. Sou completamente apaixonado pelo trabalho de criação e trabalho de ator”, salienta. “E acho que a melhor coisa para um ator é trabalhar. É como a gente aprende, é como a gente erra, é como a gente se verifica, é como a gente se experimenta. Em arte, que eu acredito, não tem um erro, então a cada nova experiência você expande mais o seu ator”, reflete.

PAIZÃO DA LARA

Rafael Infante é pai de Lara, fruto do casamento com a atriz, escritora e roteirista Tatiana Novais Infante. Ele revela que a paternidade transformou completamente a sua vida. “A paternidade pode até nascer de um desejo egoísta nosso, mas a partir do momento que você vira pai, o mundo todo é para ela”, afirma o artista, revelando ser um pai tranquilo e leve. “Mas, ao mesmo tempo, sou bastante apegadinho. Também ciumento e cuidadoso”, assume.

Sobre projetos futuros, o ator cita: “Tem muita coisa boa a seguir, tem vários projetos no audiovisual, vou continuar viajando com a minha peça, que eu estou apaixonado, a minha peça nova que é o Terapia Infernal, e muitas surpresas boas”.

Terapia Infernal mistura humor, reflexão e música para abordar atuais questões da humanidade sob uma ótica inusitada. Com uma abordagem sensível e divertida, convida o público a rir e refletir sobre suas próprias questões e a complexidade do ser humano.

O espetáculo, idealizado e protagonizada por Infante, ainda conta com a direção de Moisés Bittencourt, e dramaturgia assinada por ambos e Tatiana Infante. A produção é liderada por Renata Galvão Miklos e Eduardo Nóbrega.

Na trama, o Diabo (Rafael Infante) recebe permissão divina para descer à Terra e analisar a humanidade de perto. Em um divã, ele questiona sua própria função e a dos humanos, trazendo à tona observações profundas e cômicas sobre a condição humana.

