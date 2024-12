Rafa Kalimann e Nattan são vistos trocando carinhos durante evento

Juntos! Rafa Kalimann e Nattan marcaram presença em evento realizado em Uberlândia e não deixaram de trocar carinhos nos bastidores; confira o vídeo

O amor está no ar para Rafa Kalimann e Nattan! Na última quarta-feira, 18, o casal foi visto trocando carinhos durante a gravação de um DVD da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo, em que o cantor fez uma participação.

No vídeo publicado pela rádio Paranaíba FM, Rafa e Nattan deram selinhos nos bastidores do evento, realizado em Uberlândia, Minas Gerais, exibindo o clima de romance.

Já no último sábado, 21, os artistas foram vistos almoçando juntos em um restaurante localizado na rodovia BR-222, que conecta Fortaleza ao Pará. Por meio das redes sociais, o dono do estabelecimento, celebrou a presença do casal. "Muito obrigado, meus amigos Rafa Kalimann e Nattan, pela preferência, meu astro", escreveu ele nos stories.

Vale lembrar que recentemente, Nattan e Rafa Kalimann terminaram os seus respectivos relacionamentos e não demorou muito para que surgissem boatos sobre um possível affair entre os dois. No último dia 17, em seu Instagram Stories, o cantor compartilhou uma foto em que aparece abraçadinho com a apresentadora em uma praia. "Oie, Rafaella", escreveu ele na legenda, adicionando um emoji de coração.

Veja os registros:

Rafa Kalimann e Nattan almoçam juntos. Foto: Reprodução/Instagram

Web resgata registro de Rafa Kalimann e Nattan

Rafa Kalimann e o cantor Nattan, que assumiram o romance recentemente, não se conhecem há pouco tempo. Os internautas resgataram um registro em que eles posaram juntos em 2018, quando Kalimann usava um cabelão loiro e Nattan, com apenas 20 anos, ainda começava sua trajetória musical.

Naquela época, Rafa estava casada com o sertanejo e ex-BBB Rodolffo, enquanto dava os primeiros passos na carreira de influenciadora digital. Nattan, por sua vez, lançava sua primeira música em 2019, inicialmente com o nome artístico de Nathanzinho, mas logo adotou o nome Nattan ao ganhar projeção nacional. Confira a foto!

