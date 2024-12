Ex de Nattan reage com curtidas após ele assumir namoro com Rafa Kalimann

Ex-namorada de Nattan, Layla Samylle curte posts de fãs sobre ‘livramento' após o namoro do cantor com Rafa Kalimann vir à tona

Ex-namorada de Nattan, Layla Samylle recebeu várias mensagens dos fãs nas redes sociais após o cantor assumir o namoro com Rafa Kalimann. Ele e a nova namorada compartilharam uma foto abraçados durante viagem juntos. Com isso, os internautas demonstraram apoio para a ex dele e até deixaram comentários insinuando um ‘livramento’.

Inclusive, Layla curtiu alguns comentários. Uma das mensagens curtidas por ela dizia: “Homem sendo homem, uma mulher linda dessa”. Outro recado dizia: “Um dia li algo que dizia assim: não se preocupe se as pessoas saírem da sua vida, é apenas Deus cumprindo o que você tanto pede em oração: ‘livrai-nos de todo mal, amém’. Isso é muito real, vai por mim”.

Quem é a ex-namorada de Nattan?

A ex-namorada de Nattan é Layla Samylle. Ela é de Fortaleza, Cesará, e é influenciadora digital e veterinária. A jovem é filha de psicóloga e empresário, e tem dois irmãos. Nas redes sociais, ela sempre compartilha suas viagens e looks do dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Layla Samylle (@laylasamylle)

Rumores envolvendo Rafa Kalimann e Nattan

O cantor Nattan rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann. Os boatos do possível romance ganharam notoriedade na web após os dois famosos serem vistos com frequência nos mesmos locais.

Agora, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Nattan comentou a respeito do assunto e esclareceu a relação com a ex-BBB. "Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás", declarou o artista.

"Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática", completou ele, garantindo que os dois não estão juntos. "Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [está rolando], mas pode acontecer", disse Nattan, por fim.