Quem era Tainá Medeiros? Saiba mais sobre a influenciadora que morreu aos 34 anos

Influenciadora digital de maternidade Tainá Medeiros morreu aos 34 anos; descubra mais sobre a trajetória dela nas redes sociais

Na última quarta-feira, 24, a equipe da influenciadora digital Tainá Medeiros confirmou sua morte por meio de suas redes sociais. Conhecida como 'Amor Mamar', ela criava conteúdos sobre maternidade e amamentação. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada, mas foi informado que ela passou por um procedimento cirúrgico de urgência.

Nos stories, pessoas próximas compartilharam homenagens para a influenciadora, que iniciou sua carreira nas redes sociais após se formar em enfermagem. Diante das dificuldades para encontrar emprego na capital, ela trabalhou em um posto de saúde no interior através de um concurso público. Foi lá que Tainá descobriu sua vocação.

Ela decidiu se especializar em temas relacionados à maternidade, principalmente, a amamentação e começou a divulgar seu trabalho como consultora nas redes sociais. Em um vídeo em seu perfil, a influenciadora digital contou que se focou ainda mais no tema quando teve sua primeira filha, Liz, fruto de seu casamento com Théo Câmara.

Com o tempo, Tainá ganhou cada vez mais seguidores, acumulando mais de 60 mil admiradores em seu perfil. A influenciadora havia publicado mais de 500 conteúdos destinados a ajudar mães a lidarem com as dificuldades do puerpério e da amamentação. Inclusive, ela já contava com o apoio de uma equipe para produção das publicações, além da aplicação de cursos e outros serviços.

"É por isso que eu preciso tanto agradecer pela oportunidade que vocês me dão todos os dias de ser a Tainá que eu sonho tanto e de aprender com cada uma de vocês que visito. Ainda falta muito, mas o caminho está sendo recompensador. Não precisa me falar se não quiser, mas reflita e pense sobre: O que te move?", ela agradeceu o apoio do público em uma de suas últimas publicações.

Equipe confirmou a morte de Tainá Medeiros:

Na última quarta-feira, 24, a assessoria de Tainá Medeiros precisou usar a conta da influenciadora digital para compartilhar uma triste notícia: "Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida”, eles informaram a morte da influenciadora.

“Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar. * 30/09/1988 + 24/07/2024", lamentaram.

Antes de compartilharem a notícia, a equipe chegou a pedir por orações após Tainá precisar ser submetida a um procedimento cirúrgico de urgência há poucos dias, mas não revelaram a razão: “Por esse motivo, os atendimentos estão suspensos até a sua pronta recuperação. Pedimos compreensão e orações”, informaram nas redes sociais.