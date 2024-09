Quem era o padre Fabricio Rodrigues? Ele morreu aos 29 anos

Relembre como o padre Fabricio Rodrigues se tornou famoso nas redes sociais. Ele faleceu em um trágico acidente aos 29 anos

O padre Fabricio Rodrigues faleceu aos 29 anos na noite de quinta-feira, 12. Ele faleceu ao sofrer um acidente de moto, no qual bateu em um cavalo na estrada. A morte dele causou comoção nas redes sociais, já que ele ficou famoso como um padre influencer na internet.

A fama do padre Fabricio começou em 2020, quando ele viralizou por causa de um vídeo dando risada em uma live. No momento, ele fazia uma missa online quando o músico que o acompanhava arrebentou a corda do violão. Então, o sacerdote não aguentou e caiu na risada.

Depois disso, ele passou a ser seguido por várias pessoas nas redes sociais, chegando a mais de 500 mil seguidores no Instagram. Na web, ele seguiu fazendo vídeos divertidos e sempre influenciando positivamente os fiéis com mensagens de conforto.

Inclusive, ele lançou um livro, chamando ‘Vamos Rezar Juntos? – Devocional’, no qual incentiva a oração.

Fabricio Rodrigues nasceu em Marabá, no Pará, em 1995. Ele descobriu a sua vocação sacerdotal na infância e passou pelo Seminário da Diocese de Marabá. Ele foi ordenado em 2019 e também estudou Filosofia e Teologia.

A morte do padre Fabricio Rodrigues

A morte do padre Fabricio Rodrigues foi confirmada por meio de um comunicado compartilhado por sua equipe nas redes sociais. O texto contou sobre o acidente e já forneceu as informações sobre o velório.

“A Diocese de Marabá manifesta aos familiares, irmãos e irmãs diocesanos e a todo o povo de Deus os votos de pesar pelo falecimento do padre Fabricio Rodrigues. Ele faleceu nesta quinta, dia 12/09, por volta das 21h, vítima de um acidente de moto, chocando-se com um cavalo na Vila 1º de Março, Município de São João do Araguaia/PA. Estamos unidos na oração e na esperança de que Deus o acolha no céu e lhe conceda o descanso eterno”, informaram.

O velório acontecerá a partir das 12h desta sexta-feira, 13, na Paróquia Matriz Bom Pastor, em Marabá, Pará, e o sepultamento acontecerá no Cemitério da Saudade.