Quem é o participante de A Fazenda que deve quase R$ 1 milhão ao pai de Neymar?

Há dois anos, pai de Neymar assumiu dívida milionária de ex-colega de time do filho e agora recorre à justiça para recuperar valor perdido

Com débito de quase R$ 1 milhão com Neymar da Silva Santos (59), pai do jogador Neymar Jr. (32), o ex-jogador e ex-colega de time do atacante da Seleção é participante da nova temporada de A Fazenda e adjudicou sítio de quase R$ 2 milhões para quitar a dívida.

Conhecido como Zé Love (36), o ex-atacante Zé Eduardo adquiriu a dívida com o pai de Neymar há dois anos, quando contou com a ajuda do empresário para se livrar de outra dívida milionária com o Banco do Brasil. Na época, o atleta devia R$ 950 mil por fazer seis empréstimos, uma dívida de cartão de crédito e ter adquirido algumas cédulas rurais. Além desse valor, também havia R$ 88 mil de honorários para advogados.

Neymar pai assumiu esses débitos e, depois de dois anos, pediu à Justiça de São Paulo a transferência de um sítio de Zé Love localizado no interior da capital paulista. A ação se desenrolou em julho desse ano, depois de advogados do empresário alegarem que o jogador não cumpriu com suas obrigações financeiras.

O ex-atleta teve um prazo de 15 dias para manifestar à Justiça sua decisão sobre a transferência e concordou com o arranjo, cumprindo o novo combinado na última quarta, 11. Além de aceitar a adjudicação da propriedade, Zé Love também concordou com o valor do sítio, que foi avaliado em R$ 1.865.000,00, quantia suficiente para pagar a dívida de R$ 841 mil com o pai do ex-colega do Santos.

Participação em A Fazenda

No último domingo, 15, o ex-jogador de futebol foi anunciado como um dos novos participantes do reality show A Fazenda 16, que começará hoje, segunda-feira, 16, às 22h30. Zé Eduardo nasceu no interior de São Paulo e começou a carreira no Palmeiras, passou pelo Grêmio, Fortaleza, Santos, Vitória e, recentemente, jogou no Iguatu, time da Série D com o qual terminou contrato em junho do ano passado.

Além de Zé Love, a temporada desse ano do programada da Record já conta com Camila Moura (30), Gilson de Oliveira (39), Flor Fernandez (60), Sidney Oliveira (70) e Babi Muniz (34).