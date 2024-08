Ex-BBB Alane surge em clima de romance com irmão do cantor Silva

O irmão e empresário de Silva compartilhou uma série de registros das férias românticas que passou junto da influenciadora e ex-BBB Alane Dias

A ex-BBB Alane Dias está vivendo um novo amor com Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva. Nesta quarta-feira (14), o produtor compartilhou alguns cliques das férias que passou com a namorada e com o filho, o que indica que o relacionamento progrediu para algo sério.

"Fim de férias", escreveu o rapaz na legenda das imagens em que ele, o filho e a ex-BBB aparecem curtindo dias relaxantes em um hotel. Em uma das fotos, Alane também foi clicada beijando a bochecha de Lucas.

"Já quero de novo", escreveu a influenciadora sobre a publicação. Atualmente, a jovem vive em Rio de Janeiro para engatar na carreira como atriz e modelo, e realizar alguns cursos necessários para a formação, como costuma mostrar nas redes, porém, o romance dela com o empresário teria começado com flertes em 2022, após se conhecerem no Círio de Nazaré, como apontou GShow.

Nos comentários, fãs da artista comemoraram a união: "Não sei quem é o mais sortudo dos dois", brincou uma admiradora do casal. "Que casal maravilhoso! Finalmente tivemos a honra de ver fotos de vocês dois juntos", escreveu a outra. "Ah, que lindos! Amor quando é amor não se esconde. Torço pela felicidade de vocês", escreveu uma usuária do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

Alane falou sobre o relacionamento em julho

Durante entrevista ao GShow, Alane abriu o coração para falar sobre o novo affair, apontando que os laços entre os dois ficaram mais fortes agora que ela mora no Rio de Janeiro. Na ocasião, a ex-BBB também disse que ainda estava conhecendo Lucas, no entanto, a aparição pública dos dois pode significar uma mudança no status:

"Como estou morando no Rio, conseguimos nos encontrar mais, conversar mais e nos conhecer melhor. Gosto muito dele, como amigo também, uma pessoa que tiro dúvidas [profissionais], até antes do programa, e ele continua sendo essa pessoa", disse ela na ocasião.