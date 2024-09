Quem é Danna Paola? Atriz mexicana revelou ter vivido affair com Neymar Jr

O nome de Danna Paola ficou em evidência após ela revelar que já viveu um romance com o jogador Neymar Jr; conheça a atriz

A atriz mexicana Danna Paola ficou entre os assuntos mais comentados da web na madrugada desta quinta-feira, 26, ao revelar que já viveu um affair com o jogador de futebol Neymar Jr. A informação veio à público durante uma entrevista da artista no programa 'La Revuelta'.

De acordo com Danna, o romance com o atacante brasileiro aconteceu em 2019 e nunca foi formalizado. Ao longo da conversa com o apresentador David Broncanono, a famosa ainda ressaltou que não se relacionaria com jogadores novamente.

"Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muito boas, mas nada sério", declarou Danna, sem mencionar nomes inicialmente.

Ao ser questionada se o jogador se tratava de Neymar Jr, ela confirmou e explicou que o envolvimento não vingou: "Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado. No final das contas a profissão é muito exigente e a minha também. Não combinamos", relatou ela. Mas afinal, quem é Danna Paola?

Além de atriz, ela também é cantora. Ficou conhecida após atuar em novelas mexicanas como 'Alegrifes e Rabujos' (2003), 'Amy, a Menina da Mochila Azul' (2004), exibidas no Brasil pelo SBT. Danna também atuou na série 'Elite', da Netflix.

Atualmente, Danna Paola vive um relacionamento com o ator americano Alex Hoyer. Neymar Jr, por sua vez, está namorando a influenciadora Bruna Biancardi. Os dois são pais da pequena Mavie, que está prestes a completar 1 aninho de vida.

Bruna Biancardi contrata especialista em sono para cuidar da filha

Recentemente, Bruna Biancardi usou as redes sociais para revelar que contratou uma especialista em sono para sua filha, Mavie, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr.

Após o primeiro dia de consultoria, a influenciadora digital explicou o motivo pelo qual decidiu "pedir socorro" e compartilhou como foi a noite da bebê; confira mais detalhes!