Quem é Cíntia Chagas? Descubra como professora ficou famosa após polêmicas

Quem é Cíntia Chagas? Descubra como professora ganhou fama através de polêmicas, como aulas em baladas, regras de etiqueta e casamento relâmpago

Nos últimos dias, Cíntia Chagas ganhou destaque nas redes sociais ao anunciar seu divórcio após um casamento relâmpago com o deputado estadual Lucas Bove. Antes desse episódio, a professora e influenciadora digital já era bastante conhecida por suas polêmicas e controvérsias. Que tal conhecer mais sobre sua trajetória?

Em suas redes sociais, Cíntia compartilhou sua trajetória rumo à fama após se formar em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Com dificuldades para encontrar emprego, ela decidiu gravar vídeos divertidos para se destacar na profissão, ensinando gramática de forma bem-humorada e sempre com um toque de deboche.

“Fui chamada de palhaça, de aparecida. Diziam que não era o papel de professora”, Cíntia relembra as críticas que enfrentou quando começou a produzir conteúdo nas redes em 2015. Em pouco tempo, seu sucesso na internet a levou a participar de programas de televisão e conquistar um público crescente, especialmente entre vestibulandos.

Além dos conteúdos nas redes sociais, Cíntia também inovou ao dar aulas em baladas, reunindo grupos de jovens em boates para aulas descontraídas com revisões de provas importantes na época dos vestibulares. Essa abordagem também trouxe destaque e ela chegou a aparecer na televisão com várias entrevistas, apesar de receber críticas.

Após seu sucesso inicial, Cíntia escreveu dois livros, se tornou palestrante e passou a vender cursos. No entanto, o maior destaque veio com uma personagem criada para suas redes sociais. Com vídeos que debocham de erros de português, ela dividiu a opinião dos seguidores, que não sabiam se a atitude era uma brincadeira ou algo mais sério.

Além de ensinar português, Cíntia também se tornou um fenômeno ao dar aulas sobre regras de etiqueta, avaliando o que é considerado elegante ou não ao responder caixinhas de perguntas dos seguidores. Com mais de seis milhões de seguidores em suas redes sociais, ela se consolidou como um verdadeiro fenômeno digital, embora acumule haters.

“Sei que o meu conteúdo edifica a vida de milhões de pessoas. Todavia, devo afirmar a vocês que toda a audiência e a fidelidade a mim direcionadas também resultaram na edificação da minha vida. Por isso, muito, muito obrigada”, disse Cíntia, que também gerou polêmica ao anunciar seu divórcio apenas três meses após se casar com Lucas Bove.

Cíntia Chagas é alvo de comentários ao anunciar divórcio após três meses:

Cíntia Chagas retornou às redes sociais com seus vídeos sobre etiqueta e língua portuguesa, mas foi o anúncio de seu divórcio que dominou os comentários. Três meses após se casar com o deputado estadual, a influenciadora digital revelou sua separação e agora enfrenta críticas e questionamentos irônicos dos seguidores.