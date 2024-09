Quantos anos tem Yasmin Brunet? Modelo confessa que mentiu sobre a idade

Yasmin Brunet revelou que escondia sua verdadeira idade para parecer mais jovem, a ponto de chegar a esquecer quantos anos tinha

Quantos anos tem Yasmin Brunet? Na última segunda-feira, 2, a modelo revelou a verdade sobre sua idade durante uma entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha". Embora hoje ela compartilhe sua idade real, ela confessou que chegou a esquecer quantos anos tinha de fato, depois de passar anos mentindo sobre o assunto.

Nascida em 6 de junho de 1988, a filha de Luiza Brunet e Armando Fernandez, tem atualmente 36 anos . No entanto, ela passou anos escondendo sua verdadeira idade. Embora seja uma figura pública, com seu nascimento registrado em tabloides, a modelo revelou que começou a mentir sobre sua idade por conta de sua carreira na moda.

"Eu menti muito a minha idade, tanto que eu acho que tive 20 anos durante cinco anos, e aí esqueci quantos anos eu tinha. Uma vez realmente esqueci, e quando falaram minha idade verdadeira eu pensei que tinha perdido anos da minha vida”, Yasmin declarou e explicou que a idade é considerada um fator determinante para modelos.

Na sequência, Brunet aproveitou para revelar que se considera aposentada do mundo da moda desde que completou 25 anos: “Sai porque 'fiquei velha'. Tem pessoas que conseguem ficar para sempre, como a Gisele Bündchen e a Naomi Campbell, que são ícones da moda, mas para as outras pessoas você fica velha”, desabafou.

Vale destacar que atualmente, Yasmin faz sucesso como influenciadora digital em suas redes sociais e também como empresária. Brunet, que tem como marca registrada seus longos cabelos loiros estilo 'sereia', não perdeu a oportunidade de criar sua própria linha de produtos capilares como óleos e perfumes no começo de 2022.

No ano passado, a herdeira da modelo Luiza Brunet ampliou não apenas o portfólio da sua marca, mas também o faturamento. De acordo com o Estadão, ela chegou a faturar cerca de 50 milhões em seu melhor ano, o que representa aproximadamente 16 vezes o prêmio do reality show que ela participou, o Big Brother Brasil.

Yasmin Brunet fala abertamente sobre sexualidade:

Na última segunda-feira, 2, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua sexualidade e detalhou suas experiências pessoais. Em uma entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", a modelo revelou que já se envolveu com mulheres no passado, mas destacou que prefere não se rotular e por esse motivo não se considera bissexual.