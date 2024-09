Quais famosos já criaram conta no Bluesky, substituto do X? Saiba nomes

Depois de suspensão do X no país, brasileiros migram para Bluesky, nova rede do criador do Twitter, e buscam perfis de celebridades

Na última sexta-feira, 30, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais determinou a suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil após negativa de Elon Musk (53), dono da rede, em cumprir determinação da justiça brasileira. Grande parte dos brasileiros, incluindo famosos e perfis virais do X, migrou para o Bluesky, aplicativo desenvolvido por Jack Dorsey (47), um dos fundadores do Twitter.

Hoje, a rede social já é o aplicativo mais baixado no país e a empresa comemorou a conquista com um post onde escreveu: "Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!". Em outra postagem, a plataforma revelou que a rede já soma mais de um milhão de novos usuários apenas nos últimos três dias e agora é “um aplicativo brasileiro”.

Muitos nomes famosos do Brasil e perfis conhecidos do Twitter já estão no Bluesky, como o youtuber Felipe Neto(36). Antes da queda do X, Felipe Neto já havia afirmado que abandonaria a rede por discordar da conduta de Elon Musk acerca da decisão do STF sobre nomear um representante do X no Brasil.

Alguns usuários questionaram Felipe sobre outros famosos na rede, e o youtuber respondeu que os antigos perfis do X se dividiram entre o Bluesky e Threads, aplicativo desenvolvido pela Meta e conectado ao Instagram.

A maioria dos famosos foi pro Threads pela quantidade de seguidores q já tinha lá (sendo q o engajamento é pífio). E mtos tão achando q o Twitter vai voltar rápido e aqui será abandonado. Eu amei aqui até agora...



[image or embed] — Felipe Neto (@felipeneto.com.br) Sep 2, 2024 at 8:15

Além de Felipe Neto, nomes como Guilherme Boulos (42), do presidente Lula (78) e do ex-BBB e candidato a vereador Babu Santana (44) já estão no Bluesky representando a classe política. A artista Laerte (73) também já está na nova rede, junto com a influenciadora e comunicadora Leila Germano, o youtuber Gaveta, a cantora Preta Gil (50), o ex-BBB João Pedrosa (27) e até Rodrigo Carelli (56), diretor de A Fazenda.

Apesar da adesão, Felipe Neto compartilhou que o sucesso da nova rede depende apenas de Elon Musk, já que muitos usuários ainda não se adaptaram ao Bluesky: