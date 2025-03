Preta Gil surge radiante em novas selfies após susto com a saúde

Preta Gil encanta os fãs com novas fotos em casa após ficar internada por alguns dias em decorrência de uma infecção em Salvador

A cantora Preta Gil reapareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para a alegria dos seus fãs. Ela compartilhou novas selfies para mostrar que está bem e seguindo a sua rotina em casa.

Nas imagens, a estrela surgiu descansando em sua residência enquanto curtia a companhia dos cachorros e dos amigos que foram visitá-la para o almoço.

Preta está de volta ao Rio de Janeiro após passar algumas semanas em Salvador, Bahia. Ela foi para o nordeste para passar o carnaval com sua família. Depois de aproveitar a folia, a artista foi diagnosticada com pielonefrite, que é uma infecção nos rins. Com isso, ela precisou ficar internada por alguns dias.

Na época, ela contou que as infecções podem ser recorrentes em uma pessoa como ela, que está em tratamento contra o câncer. "Acho que vocês souberam que eu tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que era uma infecção no rim direito no caso. De novo, mais uma vez. Mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar, porque vai ser recorrente. Primeiro porque eu estou com a sonda, né? Então a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis no diagnóstico. Eu comecei a tomar antibiótico rapidamente. Então, enquanto eu estiver com a sonda, eu vou ter que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea. Foi o que aconteceu comigo", disse ela.

E completou: "Independente da sonda, eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter no lado direito. Por conta de um tumor que eu tinha no ureter... Então essas questões urinárias -- no trato urinário e rim -- é um assunto que ficou delicado para mim. Eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção. Não é algo que dependa de mim... O corpo que fala por si só. Mas eu estou bem, fui muito bem tratada aqui em Salvador, tive alta. Queria agradecer especialmente às enfermeiras, às técnicas de enfermagem, o pessoal da copa, da cozinha do Hospital Aliança Star, aqui em Salvador... Eu fui muito, muito, muito bem cuidada, como todos os pacientes são. E isso fez toda diferença na minha pronta recuperação. Sou muito grata ao Dr. Diogo, Dr. Adriano, Dr. Fred, Dr. Thomas, Mariana, que fez os meus curativos, enfim, muita gente boa, médicos excelentes que cuidaram de mim. Obrigada!".

