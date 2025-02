Prestes a completar 15 anos com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank reflete: 'Uma escolha'

A atriz Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para compartilhar uma reflexão sobre seu casamento com o ator Bruno Gagliasso

A atriz e modelo Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para compartilhar uma reflexão sobre seu casamento com o ator Bruno Gagliasso. Juntos há quase 15 anos os dois são pais de três filhos: Titi, de 11 anos, Bless, de sete, e Zyan de quatro.

"Mês que vem eu e Bruno fazemos 15 anos de casamento!!! QUINZE! E eu entendi que se estamos juntos até hoje, é porque nos escolhemos todos os dias. Todos mesmo. Não só nos bons e fáceis, mas principalmente nos difíceis", disse ela, que se lembrou que casou quando tinha 23 anos e Bruno 27.

"Pra celebrar esse marco do nosso relacionamento resolvi dividir com vocês alguns pensamentos sobre esse tema. Uma grande terapia de casal, topam? Então me contem aí: qual você acha que é o segredo de um relacionamento duradouro? E o que é amor pra vocês?", continuou.

No vídeo, ela refletiu: "Qual o segredo? Uma escolha diária, escolhe-se um lado e renuncia o outro. É mais fácil amar quando tudo vai muito bem. O cotidiano e as tarefas do dia a dia vão matando esse frescor. Verdadeiro desafio está em amar nos dias difíceis, quando a luz parece que se apaga e você se questiona, será que a luz vai acender de novo? Amar é ficar quando tudo seria mais fácil ir embora. Ser abrigo quando a tempestade chega. Que se fortalece nos desafios. Amor de verdade não é só sobre ter dias ensolarados."

Nos comentários, os internautas opinaram. "Muita parceria, companheirismo e paciência, né", disse uma. "Amar é escolher. Todos os dias. A mesma pessoa. Independente de como ela esteja em determinados dias", refletiu outra. "Amei! Concordo plenamente! Faço 15 anos de casada esse mês..", escreveu uma terceira pessoa.

Veja a publicação: