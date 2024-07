Precursora do funk vira avó aos 34 anos e revela: ‘Muitas histórias’'

Cantora de funk se tornou mãe aos 15 anos e avó aos 34

MC Cacau passou a sexta-feira, 26, data em que é celebrado o Dia dos Avós, ao lado dos três netos João Pedro (16), Davi Reynaldo (12) e Bruno Lucca (6). A precursora do funk se tornou avó aos 34 anos, o que mudou completamente a sua rotina e a maneira com que se relaciona com as pessoas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta que virar avó em uma idade em que muitas mulheres acabam optando por formar família e iniciar a maternidade, é "um presente de Deus" especialmente para ela.

“Temos muitas histórias maravilhosas juntos. Sou uma avó muito presente. E eles sempre acompanharam e se empolgaram muito com meu trabalho. E eram loucos para ir num show meu. E quando o João Pedro tinha mais ou menos 14 anos, levei ele e o Davi Reinaldo, na época com uns 9 (anos), no Baile Baú de Memórias, no Atlético Clube, em Bangu”, conta a funkeira.

MC Cacau procura sempre estar ao lado dos netos e demonstra carinho de forma igual para com todos. Funkeira raiz, a artista revela que antes mesmo de completar os 18 anos, idade em que é considerada a maioridade no Brasil, primogênito e o do meio foram levados por ela para uma festa.

“Estava muito cheio, então começamos a tirar fotos com os fãs ali na entrada mesmo. E quando falei que eram meus netos, as pessoas começaram a querer tirar fotos com eles também. Isso fez levarmos um bom tempo até chegarmos no palco, e lá eles falaram pra mim: Nossa vó, como você consegue? É muita foto, estamos cansados! [risos]. Eu achei aquilo muito engraçado!”.

O fato de ter se tornado avó aos 34 anos é porque a cantora foi mãe aos 15. Cacau, no entanto, não se arrepende do rumo que ganhou a sua vida e conta ser mãe duas vezes com toda dedicação.

“Eles falam que sou uma avó maluca, brincalhona e adoram ir para a minha casa. E eu amo esses momentos com eles. Meus netos são presentes pra mim”, concluiu ela, que apoia o desejo de um dos netos em ser cantor de funk.