Por que Zeca Pagodinho vai fazer uma pausa na agenda? Descubra o motivo

O cantor Zeca Pagodinho paneja fazer uma pausa em sua agenda em breve após a turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira. Entenda o motivo

O cantor Zeca Pagodinho paneja fazer uma pausa em sua agenda em breve. Após a turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira, o sambista vai tirar um tempo para se dedicar à família. Seu último compromisso profissional será o show no próximo dia 21, no Farmasi Arena, no Rio.

Quanto tempo vai durar a pausa?

Segundo noticiado pelo jornal Extra, Zeca vai ficar pelo menos cinco meses sem compromissos profissionais e só deve retornar aos palcos em junho de 2025, dando continuidade a comemoração das quatro décadas de estrada. "Durante este tempo, ele irá se dedicar à família e principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos", anuncia a assessoria do artista.

Quanto? Zeca Pagodinho revela o valor de sua aposentadoria pelo INSS

Em junho deste ano, Zeca Pagodinho participou do podcast Tá Benito?, no Youtube, e surpreendeu ao revelar quanto ganha em sua aposentadoria pelo INSS. O sambista relembrou que, assim que o benefício foi aprovado, decidiu comemorar a novidade com a família em um restaurante.

Até que se deparou com o valor que iria ganhar. "Eita! Tô ganhando um dinheirão", ironizou ele, que revelou: "Levei a família inteira (no dia em que me aposentei), todo mundo achando que ia sair rico de lá. Ganho R$ 4 mil por mês", contou.

Mas, apesar de estar aposentado, ele continua trabalhando com a turnê Zeca Pagodinho 40 anos, mas contou que faz algumas exigências. "Não dá pra ficar fazendo shows meia-noite, 1h da manhã. Até porque, o meu público, das senhorinhas e senhorzinhos, também não querem mais sair de casa", detalhou.

Já durante participação no programa 50 & Uns, comandado pela apresentadora Angélica e exibido no Globoplay, o artista revelou quais os cuidados que tem com a saúde e como 'dribla' os protocolos para "tomar uma cervejinha".

"Eu me cuido. Me interno duas vezes por ano. Não estou fazendo nada, aí falo ‘Dr. Marcelo, vou me internar’. Aí me interno, fico lá dois dias... Faço check up, levo uma cervejinha escondido", relatou o artista.

